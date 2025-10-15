La increíble medida que tomará México para sus próximos amistosos

Jugadores de la Selección Mexicana reclaman una decisión en el amistoso ante Ecuador.

La goleada de 4-0 sufrida ante Colombia y el empate ante Ecuador encendieron las alarmas en la Selección Mexicana, por lo que a ocho meses del arranque del Mundial del 2026, el Tricolor enfrentaría a equipos de Centroamérica en el arranque del año,

De acuerdo con información de David Medrano, México viajaría en enero a Centroamérica para disputar tres duelos de preparación contra clubes de Guatemala, Honduras y El Salvador. Uno de esos equipos sería el Alianza, que, de acuerdo con el diario salvadoreño El Gráfico, fue consultado sobre la posibilidad de medirse ante los dirigidos por Javier Aguirre.

Fin del partido ante Ecuador.



Gracias por el apoyo en Guadalajara, Incondicionales 🙏.#PorMéxicoTodo 🇲🇽 @ATTMx.



*Publicidad para México* pic.twitter.com/zXmFWKpIoL — Selección Nacional (@miseleccionmx) October 15, 2025

En caso de confirmarse estos tres partidos amistosos, serían de los únicos que México disputaría en suelo centroamericano en su proceso rumbo al Mundial del 2026, en el cual no jugó eliminatorias por su condición de anfitrión junto con Estados Unidos y Canadá.

TE RECOMENDAMOS: Fuera del Ring Canelo Álvarez y el plan que tiene para Guadalajara que podría ponerla como la mejor sede del Mundial 2026

¿Contra quiénes serían los otros juegos de México en Centroamérica?

Según información de David Medrano, Comunicaciones (Guatemala) y Olimpia (Honduras) serían los otros equipos ante los cuales se mediría la Selección Mexicana en su gira por Centroamérica a inicios del 2026.

Las únicas dos visitas de México a Centroamérica en lo que va del camino hacia la Copa del Mundo 2026 han sido a Honduras, país al que fue para disputar los cuartos de final de ida de la Liga de Naciones de la Concacaf de las ediciones 2023-2024 y 2024-2025.

David Medrano también reportó que fue el propio Javier Aguirre el que pidió a la Federación Mexicana de Futbol disputar juegos de preparación en suelo centroamericano.

ACTUALIZACIÓN: El presidente de la Federación Mexicana, Ivar Sisniega, confirmó que Javier Aguirre solicitó una gira por Centroamérica para jugar con clubes del área, en la cual El Salvador sería uno de los destinos. https://t.co/ThKJopJtpb — EL GRÁFICO (@elgraficionado) October 15, 2025

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Mexicana?

México volverá a la actividad en noviembre para disputar la última Fecha FIFA del año, en la que se medirá a otras dos selecciones de Sudamérica.

El Tricolor chocará ante Uruguay el 15 de noviembre en la cancha del Estadio Corona. Tres días después, el martes 18, los dirigidos por Javier Aguirre enfrentarán a su similar de Paraguay en el Alamodome de San Antonio, Texas.

Tanto Uruguay como Paraguay son dos de las seis selecciones de Sudamérica que clasificaron de manera directa al Mundial del 2026.

EVG