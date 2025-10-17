Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el Arizona Cardinals vs Green Bay Packers; Semana 7 de la NFL

La Semana 7 de la National Football League continúa con un duelo clave entre los Arizona Cardinals y los Green Bay Packers, dos equipos que llegan en momentos muy distintos pero con mucho en juego, pues necesitan una victoria para no sufrir al final de la temporada si quieren entrar a la postemporada.

Los de Arizona llevan una marca negativa de 2-4 después de seis semanas en la campaña y este será su oportunidad de romper con la mala racha que atraviesan desde hace cuatro juegos; por su parte, los de Green Bay disputarán un partido importante, pues necesitan una victoria para seguir liderando la División Norte de la Conferencia Nacional.

El partido se perfila como uno de los más atractivos de la fecha, no solo por lo que hay en disputa, sino por el estilo de juego de ambas franquicias.

Hey Siri, queue up Friday by Sir Charles Jones pic.twitter.com/xaWRkeUIz4 — Green Bay Packers (@packers) October 17, 2025

Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el Arizona Cardinals vs Green Bay Packers

El partido entre Arizona Cardinals y Green Bay Packers se jugará este domingo, 19 de octubre, en el State Farm Stadium, ubicado en Glendale, Arizona. La patada de salida será en punto de las 14:25 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de Fox Sports.

Fecha: domingo 19 de octubre

Hora: 14:25

Estadio: State Farm

Transmisión: Fox Sports

Max will be seeing a familiar face on Sunday pic.twitter.com/zLnRMH6Hsp — Arizona Cardinals (@AZCardinals) October 17, 2025

Green Bay Packers busca seguir de líder en la Conferencia Norte de la Nacional

El equipo dirigido por Jonathan Gannon viene de sufrir cuatro derrotas al hilo en la campaña, ante San Francisco 49ers, Seattle Seahawks, Tennessee Titans y Indianapolis Colts, mientras que los de Matt LaFleur intentarán hilar su segunda victoria después de sufrir un descalabro ante los Cleveland Browns y un empate de 80 puntos contra los Dallas Cowboys.

Este partido también representa una gran oportunidad para las dos franquicias de sumar una victoria a su cuenta personal, algo que les puede ayudar en el futuro si quieren entrar a postemporada, lo cual lo convierte en una cita imperdible para los aficionados.

La Temporada 2025 de la NFL ha estado llena de sorpresas y emociones, y esta Semana 7 no es la excepción. Con partidos que pueden cambiar el rumbo de algunos equipos en su respectiva división, este enfrentamiento será determinante para las aspiraciones de ambas franquicias.