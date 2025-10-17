Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el Jacksonville Jaguars vs Los Angeles Rams de la Semana 7 de la NFL

Los Jaguars han irrumpido en la escena de la NFL esta campaña de la mano del entrenador debutante Liam Coen, una feroz defensiva, sólidos fundamentos y una capacidad para ganar partidos apretados que ha eludido a la franquicia durante años.

Se puede decir que Coen tuvo un buen maestro. Coen es el más reciente asistente del entrenador en jefe de los Rams Sean McVay que ha obtenido un puesto como estratega en otro equipo. Y le ha sacado provecho. Ahora, es su turno de demostrarle a su maestro qué tan lejos ha llegado. Y no hablamos de cruzar el Atlántico para el duelo del domingo en el mítico Wembley.

Fancy a game of American footy? 🏈 pic.twitter.com/kTC33h4H0A — Los Angeles Rams (@RamsNFL) October 16, 2025

¿Dónde ver el Jaguars vs Rams de la Semana 7 de la NFL?

El juego de la Semana 7 de la NFL entre Jacksonville Jaguars vs Los Angeles Rams, inicia este domingo 19 de octubre a las 19:30 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal del NFL Game Pass.

Día: 19 de octubre

Hora: 19:30 horas

Transmisión: NFL Game Pass

Beautiful day at the ballpark. pic.twitter.com/Y0gJ752EdQ — Los Angeles Rams (@RamsNFL) October 17, 2025

Jacksonville enfrenta a los Rams en el Estadio de Wembley

Jacksonville (4-2) tiene triunfos inesperados esta campaña ante Houston, San Francisco y Kansas City, todos por siete puntos o menos y dos con anotaciones en el último minuto. Pero ante un viejo conocido la historia podría ser distinta.

Coen, el quarterback Trevor Lawrence y el resto de un inconsistente ataque de los Jaguars tendrán enfrente a la tercera mejor defensiva de la NFL, una unidad que no ha concedido más de 20 puntos en ninguno de sus cuatro triunfos de esta campaña y que presume como ancla a Bryon Young y sus 7,5 sacks.

Pero no todo luce a favor de los Rams (4-2). Por una parte, el estelar receptor Puka Nacua (54 recepciones para 616 yardas) está en duda por una lesión de tobillo. Por el otro, Stafford tiene una marca de apenas 1- 1 en dos visitas previas a Wembley.

Y después está el factor Coen, quien fue coordinador ofensivo de Los Rams durante la peor temporada de McVay en Los Ángeles. Fue un 2002 para el olvido con registro de 5-12, en el que terminaron como el ataque menos productivo en yardas y en el que Stafford terminó con apenas nueve inicios debido a las lesiones.

Antes de asumir el control de la ofensiva, Coen fue entrenador de receptores y quarterbacks de los Rams por tres campañas y conoce los conceptos y filosofía de McVay a la perfección. Son recursos invaluables que compartir con una defensiva que es segunda en la liga en robos de balón.

aar