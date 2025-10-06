Jaguars vence de manera dramática a los Chiefs en el cierre de la Semana 5 de la NFL

La Semana 5 de la NFL cerró con un duelazo en el Monday Night Football, en donde de manera dramática Jacksonville ganó 31-28 a Kansas City, con un acarreo del mariscal de campo Trevor Lawrence, quien anotó gracias a una interferencia de pase de Chamarri Conner. Es la primera victoria de los Jaguars contra los Chiefs desde 2009, incluyendo postemporada.

Con 23 segundos en el reloj, empezó la última serie ofensiva para Patrick Mahomes y los Chiefs, que no pudo ser peor, pues se marcó sujetando en su contra, lo que los empujó al fondo de su campo, con la necesidad de acercar el balón para que su pateador pudiera intentar un gol de campo, pero no lograron darle vuelta al marcador.

Jaguars aguanta y sigue con récord positivo

Entrados en la parte final del juego, los Jaguars estaban resistiendo los embates de los Chiefs, que llegaron al duelo del lunes por la noche con marca de 2-2 y con su primera actuación de al menos 35 puntos en temporada regular desde la semana 3 de la campaña 2023. Ante Jacksonville tampoco pudieron alcanzar esta cifra.

Los locales Jaguars se presentaron ante su afición con marca positiva en la campaña (3-1), que representa apenas la segunda vez que la franquicia gana tres de cuatro duelos en las últimas 15 temporadas. Llegaron a cutro triunfos ante los Jefes.

Uno de los grandes atractivos del duelo fue ver a la estrella del colegial, quien vive su campaña de novato en la NFL, Travis Hunter, quien se desempeña en las posiciones de cornerback y wide receiver, y que junto a Trevor Lawrence se espera pueden hacer de Jacksonville un equipo contendiente en años venideros.

Mahomes lo intenta, pero no puede llevar a los Chiefs al triunfo

En el último cuarto, como pasó muchas veces la campaña pasada, Patrick Mahomes se cargó a los Chiefs en hombros, pues acarreando el balón fue ganando yardas en la que podría ser la última posesión del equipo en el partido.

Faltando poco más de un minuto se revisó una jugada clave, una atrapada de Marquise Brown, que los oficiales marcaron como buena y que dejó a los Jefes en primera y gol. Mahomes no pudo llevar a la anotación, extendiendo la serie a segunda y gol, en donde finalmente Kareem Hunt acarreó el ovoide y anotó.

Un buen bloqueo de Kingsley Suamataia y un acompañamiento de Travis Kelce pusieron el marcador 28-24, obligando a los Jaguars a anotar, pues de nada les servía un gol de campo. La buena noticia fue que una mala patada los dejó en la yarda 40 de su campo para empezar la última serie del duelo.

Una serie de errores de Trevor Lawrence estaban hundiendo a los Jaguars, uno de los más graves fue una penalización por no sacar la jugada a tiempo, haciendo ver al mariscal de campo como un novato, pues en estaba jugando en su estadio en donde podía ver el reloj.

Se marcó interferencia de pase por Chamarri Conner y Lawrence anotó después de un tropezón, y de no perder la vertical, estirando los brazos y exponiendo el ovoide, que cruzó las diagonales para la victoria.

