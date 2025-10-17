Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el Chicago Bears vs New Orleans Saints; Semana 7 de la NFL

La Semana 7 de la National Football League continúa con un duelo clave entre los Chicago Bears y los New Orleans Saints, dos equipos que llegan en momentos muy distintos pero con mucho en juego, pues necesitan una victoria para no sufrir al final de la temporada para entrar a postemporada.

Los de Chicago llevan una marca de 3-2 después de seis semanas y esta será su oportunidad para sumar su cuarta victoria y pelear el tercer puesto de la División Norte de la Conferencia Nacional; por su parte, los de New Orleans disputarán un encuentro difícil ante los Bears, pues tienen una marca de 1-4.

El partido se perfila como uno de los más atractivos de la fecha, no solo por lo que hay en juego, sino por el estilo de juego de ambos conjuntos.

Causal day in New Orleans 📌 pic.twitter.com/4gIFs1eJ6z — New Orleans Saints (@Saints) October 17, 2025

Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el Chicago Bears vs New Orleans Saints

El partido entre Chicago Bears y New Orleans Saints se jugará este domingo, 19 de octubre del 2025, en el Soldier Field, ubicado en Chicago, Illinois. La patada de salida será en punto de las 11:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de NFL Blitz en el Canal 9.

Fecha: domingo 19 de octubre del 2025

Hora: 11:00

Estadio: Soldier Field

Transmisión: NFL Blitz en Canal 9

A Sunday showing 🍿 pic.twitter.com/7TrSazsv3i — Chicago Bears (@ChicagoBears) October 17, 2025

Chicago Bears busca su cuarta victoria ante el peor equipo de la División Sur de la Nacional

El equipo dirigido por Ben Johnson viene de conseguir una importante victoria 25-24 ante los Washington Commanders, mientras que los de Kellen Moore intentarán olvidar que solo llevan una victoria en la temporada y buscarán vencer a los Osos de Chicago.

Este partido también representa una gran oportunidad para las dos franquicias de sumar una victoria a su cuenta personal, algo que les puede ayudar en el futuro si quieren entrar a postemporada, lo cual lo convierte en una cita imperdible para los aficionados.

La Temporada 2025 de la NFL ha estado llena de sorpresas y emociones, y esta Semana 7 no es la excepción. Con partidos que pueden cambiar el rumbo de algunos equipos en su respectiva división, este enfrentamiento será determinante para las aspiraciones de ambas franquicias.

