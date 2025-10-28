Blue Jays borra a Shohei Ohtani y vence a Dodgers para poner 2-2 la Serie Mundial 2025

La afición en el Dodger Stadium no se tuvo que preocupar por otro partido de extra innings, pues los Toronto Blue Jays borraron Shohei Ohtani en su primera apertura en la Serie Mundial y vencieron 6-2 a Los Ángeles en el Juego 4, poniendo 2-2 el global.

El astro japonés Shohei Ohtani pitcheó por primera vez en un juego del Clásico de Otoño, pero las cosas no salieron como esperaba y perdió el juego. Vladimir Guerrero Jr. le pegó un cuadrangular al japonés, quien se marchó en la séptima entrada. Bateando tampoco le fue mejor.

En la última apertura de Ohtani, ponchó a 10 Cerveceros en seis entradas en blanco, además que en el mismo juego conectó tres home runs para que los Dodgers aseguraran el título de la Liga Nacional ante los Brewers. Una actuación impresionante del japonés.

TE RECOMENDAMOS: Futbol Internacional Chino Huerta anota gol con el Anderlecht y rompe una terrible sequía en Europa

Los Dodgers inauguraron la pizarra con un elevado de Kike Hernández, para que Max Muncy anotara. Guerrero Jr. volvió a responder en postemporada y con su jonrón ante Ohtani le dio la vuelta la pizarra, que se puso momentáneamente 2-1.

La novena dirigida por Dave Roberts no pudo retener el control del juego y tampoco esperaban el regreso tan fuerte de los Azulejos, que quedaron con el orgullo herido por la derrota en el duelo pasado, que se extendió 18 entradas y empató la marca de más innings jugados en la historia de la Serie Mundial.

En ese cotejo los Blue Jays perdieron con un cuadrangular de Freddie Freeman. El pitcheo de Toronto fue clave para secar a la ofensiva de los Dodgers, que se vio más cansada luego de las 6 horas y 39 minutos que duró el Juego 3 de este Clásico de Otoño.

Para el séptimo episodio llegó la grua y Shohei Ohtani cedió su lugar en la lomita a Anthony Banda, quien recibió mucho castigo de los maderos canadienses.

La Serie Mundial 2025 inició en el Rogers Centre, en donde los locales Toronto Blue Jays ganaron por marcador de 11-4. En el segundo y tercer duelo los Dodgers triunfaron. Pero ahora todo está igualado con 2 conquistas por lado, extendiendo el Clásico de Otoño por lo menos dos compromisos más y asegurando el regreso a Canadá.

aar