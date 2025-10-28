Este es el estado de salud de Blue Demon Jr., tras sufrir terrible accidente automovilístico

El icónico luchador Blue Demon Jr. sufrió un terrible accidente automovilístico, por lo que el deportista está hospitalizado en terapia intensiva.

El mundo de la lucha está preocupado por la salud de Blue Demon Jr., pues fue en las propias redes sociales del luchador donde se dio a conocer lo que le sucedió.

¿Qué le pasó a Blue Demon Jr?

En un comunicado que se publicó en las redes, en este mensaje se dio a conocer que Blue Demon Jr. sufrió un accidente automovilístico el día lunes.

¿Cuál es el estado de salud de Blue Demon Jr? ¿Está bien?

De acuerdo con el comunicado, el luchador está fuera de peligro y se encuentra estable aunque permanece internado en la zona de terapia intensiva recibiendo atención médica y seguimiento necesario.

Asimismo, en el mensaje se expresó el agradecimiento a sus fans y los usuarios por estar preocupados por la salud del luchador, quien estará en recuperación.

¿Quién es Blue Demon Jr?

Blue Demon Jr. emerge como el eterno guardián del azul, hijo adoptivo de una de las figuras más icónicas de la lucha libre mexicana. Nació en julio de 1966 en la Ciudad de México, su vida es un relato de resiliencia, desde las sombras de la orfandad hasta los reflectores de los rings internacionales, pasando por batallas contra el cáncer y homenajes a un padre que trascendió el deporte para convertirse en símbolo cultural.

Huérfano en su infancia, fue adoptado por el legendario Blue Demon (Alejandro Muñoz Moreno). Bajo la tutela de su padre postizo, entrenado por maestros como Rolando Vera, Rafael Salamanca y Pepe Mendieta, Blue Demon Jr. se forjó en el gimnasio familiar, absorbiendo no solo llaves y vuelos, sino valores de integridad y disciplina militar, herencia de una familia con raíces en cineastas, poetas y educadores de la era dorada.

Su debut fue un bautizo de fuego: el 11 de julio de 1985, en Tijuana, Baja California, el novato de 18 años subió al ring junto a su padre y Villano III, enfrentando a Perro Aguayo, Fishman y Kato Kung Lee en una súper estelar que lo catapultó al estrellato. Apenas dos años después, en 1986, el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México lo vio brillar al lado de Blue Demon y El Hijo del Santo contra Negro Casas, Kato Kung Lee y Fuerza Guerrera, coronándolo como “Novato del Año”. Rápidamente se unió al roster del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), donde forjó rivalidades legendarias, como la que lo enfrentó a Fuerza Guerrera, y desarrolló su arsenal letal: el Stunner, el Pulpo Guerrero, el Suicide Dive, el Tope Ciego y la imponente Alejandrina.

En 2008, hizo historia al convertirse en el primer luchador mexicano –y el primer enmascarado– en capturar el Campeonato Mundial Peso Completo de la NWA, derrotando a Adam Pearce.