Isiah Pacheco se pierde duelo ante Bills en NFL

Pacheco, en el duelo ante los Raiders el pasado 19 de octubre en la Semana 7.

Los Chiefs de Kansas City podrían echar de menos al running back Isiah Pacheco para su enfrentamiento de alto voltaje contra los Bills de Buffalo el domingo, después de que su principal corredor se torciera un ligamento de la rodilla en la victoria de la semana pasada sobre los Commanders de Washington.

Pacheco no practicó, cuando los Chiefs enfocaron su atención a la revancha del juego de campeonato de la AFC del año pasado, lo que significa que Kareem Hunt está en línea para más acarreos con Brashard Smith y Elijah Mitchell respaldándolo.

Isiah Pacheco, quien ha acumulado 329 yardas por tierra en las primeras ocho semanas, corrió 12 veces para 58 yardas antes de lastimarse la rodilla al final de la victoria del lunes por la noche. También se perdió una parte de la temporada pasada cuando se fracturó el peroné contra Cincinnati.

TE RECOMENDAMOS: Quiere recuperar liderato Sinner gana en París y se acerca a la cima de ATP

“Veremos. Se está moviendo. Pero es un chico duro. Hubo un momento en que quería volver a entrar (el lunes) y no lo dejé. Así es como está hecho. Tienes que cortarle las piernas para detenerlo”, dijo el miércoles el entrenador de los Chiefs, Andy Reid.

Kareem Hunt ha sido principalmente el corredor de corto yardaje para Kansas City esta temporada. La selección de tercera ronda del club en 2017 regresó a los Chiefs el año pasado, después de que Pacheco se lesionara en la Semana 2, y los reemplazó admirablemente a pesar de haberse perdido la pretemporada y el campamento de entrenamiento mientras se recuperaba.

Firmó un contrato de 1.5 millones en marzo para quedarse con Kansas City, aunque los incentivos podrían aumentar mucho su valor.