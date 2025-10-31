Anthony Davis rompe el silencio y dice si jugará con Mavericks México ante Pistons

Anthony Davis en la práctica de los Mavericks en la Arena Ciudad de México

Se acerca el día del juego de la NBA en México. Los Detroit Pistons juegan ante los Dallas Mavericks, que tienen en duda a la estrella Anthony Davis, quien tiene una lesión en la pierna izquierda y quien habló ante los medios si podrá disputar el juego.

En conferencia de prensa el ala-pívot de 32 años dijo: “Va a ser día a día. Pero me siento mejor, eso es seguro”. Davis viajó con los Mavericks y asistió a la práctica del viernes.

De igual manera Jason Kidd, el entrenador de los Mavericks, indicó: “Anthony Davis está día a día”. El coach no dio más detalles del estado de salud antes de la práctica en la Arena Ciudad de México.

Davis, 10 veces All-Star, ha tenido un suplicio con las lesiones a lo largo de su carrera. La temporada pasada, después de ser traspasado de los Lakers de Los Ángeles por Luka Doncic, se lesionó y se perdió 18 partidos, regresando para los últimos ocho juegos de la temporada. Los Mavericks se quedaron fuera de los playoffs.

La delantera de los Mavericks ya estaba debilitada con los pívots Derek Lively II perdiéndose los últimos dos juegos debido a un esguince de rodilla. Daniel Gafford sufrió una lesión en el tobillo el primer día del campamento de entrenamiento y no se ha uniformado esta temporada.

aar