Mavericks, a la mexicana

Ningún país fuera de Estados Unidos o Canadá ha tenido más partidos de la NBA que México y un nuevo capítulo está por escribirse este sábado 1 de noviembre. Los Dallas Mavericks jugarán ante los Detroit Pistons y se convertirán en el equipo con más visitas a suelo tricolor, acentuando la conexión entre la quinteta texana y la afición azteca.

5 equipos de la NBA tiene más de tres visitas a México

Los Mavericks harán historia como la franquicia con más partidos disputados en México, con ocho. Superarán a los San Antonio Spurs con siete. El vínculo que une al territorio tricolor con Dallas ha dejado grandes historias, como el juego inaugural de la NBA en el país en el lejano 1992, cuando perdieron 102-105 en un duelo de exhibición ante los Houston Rockets.

El Dato: Juan Toscano-Anderson es el único jugador mexicano en ganar un campeonato en la NBA. El nacido en California, pero de sangre azteca, fue parte de la plantilla de los Golden State Warriors que conquistó la temporada 2021-2022. Le ganaron a los Bolton Celtics en seis encuentros.

El récord de los Mavs en México es de 4 victorias por 3 derrotas. En 2019 fue su última presentación y vencieron, curiosamente, 122-111 a los Pistons, que estarán llegando a tres cotejos disputados en suelo azteca.

Pistons y Mavericks protagonizarán el juego 34 en la historia de la NBA en duela mexicana, dos de ellos realizados en Monterrey, y el resto en la CDMX. Será el choque 15 de temporada regular de la Asociación en el país.

Los Mavs (2-3 este inicio de campaña) tienen en sus filas a estrellas de la liga. Jugadores que marcaron época como Kyrie Irving, Anthony Davis y Klay Thompson. Además tienen al novato sensación de la NBA, Cooper Flagg, la primera selección global del Draft 2025, quien está llamado a ser la cara de la competencia.

133 mayor cifra de puntos anotada en un duelo de la Asociación en el país

2021 año en el que Capitanes de CMDX debutó en la G-League de la NBA

Como parte de la semana de la NBA en México, la leyenda Horacio Llamas habló con los medios y entre sus intervenciones comentó que Cooper Flagg es el jugador a seguir en la Arena CDMX, pues en los pocos duelos que tiene en la liga ha demostrado el mismo nivel que lo llevó a ser una super estrella en Colegial.

“Quiero ver al jugador nuevo de Dallas para ver cómo se va a desarrollar. Está bien grande y puede ser un jugador muy bueno, ha demostrado su capacidad donde ha estado y Jason Kidd (coach de los Mavs) lo puede ayudar muchísimo”, comentó Llamas.

El Becerro, quien es el primer nacido en México en jugar en la National Basketball Association, espera un gran choque en suelo azteca, pues dijo que Detroit tiene un equipo plagado de jóvenes que pueden pelear por la postemporada. “Los Pistons también han dejado muy buen sabor de boca con su estilo de juego, también son jóvenes, pero han demostrado que están para pelear en Playoffs”, dijo.

33 años, el vínculo de la NBA con el territorio mexicano

El orgullo de El Rosario, Sinaloa, agregó que en el futuro le gustaría que existiera una franquicia de la NBA en México, aunque se ve complicado. La CDMX compite con Las Vegas y Seattle como las opciones para una posible expansión.

“También quiero que haya un equipo acá, pero en realidad también tenemos que ver todos los pros y contras y ahí vamos a tener que competir con alguna ciudad de Estados Unidos y pues ellos deciden. Ojalá y pronto y cada año hacemos lo mismo. Pero pues sí el anhelo y lo que queremos creo que todos los mexicanos que nos gusta el basquet es tener un equipo de NBA”, dijo el sinaloense.

Para Horacio Llamas la Ciudad de México tiene una fuerte competencia, pues en Las Vegas quieren tener a su propia franquicia y es una sede probada, ya que tienen a diversos equipos deportivos y han demostrado poder organizar grandes eventos al mismo tiempo.

2 mil 240 metros sobre el nivel del mar, altura a la que jugarán en México

“Sale un grupo de inversionistas para estar en Las Vegas que acaba de demostrar que es un gran lugar también para tener el turismo deportivo, es buena competencia. Todos queremos que sea aquí. Cada año es lo mismo y la gente demuestra cuando viene el juego de NBA a la Ciudad de México que se llena y que hacen el esfuerzo”, argumentó El Becerro.

La NBA en México no sólo es un partido, se trata de una oportunidad de acercar al deporte de más alto nivel a los niños, sumado que la Asociación hace un esfuerzo por recuperar espacios para las juventudes. Acciones que elogió Horacio Llamas, quien debutó en la liga un 2 de marzo de 1997.

El Tip: Los actuales campeones de la NBA son el Oklahoma City Thunder, que como franquicia sumó su segundo título. El primero lo ganaron en 1979, cuando levantaron el Larry O’Brien con el nombre de Seattle Supersonics.

“Me gusta la semana de la NBA también para hacerle saber al mundo vea cómo la gente vive los juegos, hay muchas cosas alrededor y yo estoy contento de ser parte de esos proyectos como el Jr. NBA, arreglar canchas, y es padre porque esos niños de esas colonias a veces ni siquiera pueden ver un juego profesional de México y ahora imagínate cuando vienen estos locos de 2 metros que los ven en la tele y conviven con ellos. Que NBA siga volteando a nuestro país y traiga este tipo de experiencias me pone muy feliz”, concluyó.

Mavericks, a la mexicana ı Foto: Especial

