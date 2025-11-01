Se confirma una terrible lesión del Chino Huerta y su futuro en Europa peligra; ¿se pierde el Mundial?

El mexicano César Chino Huerta no vive su mejor momento en Europa, pues recientemente el Royal Sporting Club Anderlecht confirmó que su delantero tiene una dolencia que le causará una baja por algunas semanas.

El Chino Huerta salió lesionado en el más reciente cotejo del Anderlecht. Fue en el juego de la Copa del Bélgica ante el KVK Ninove, en donde el extremo tricolor salió por una lesión, de la cual ahora se tienen más resultados.

“Le hicimos otra resonancia magnética y parece que tendremos que prescindir de él durante varias semanas”, dijo Besnik Hasi, entrenador del club belga, durante una conferencia de prensa.

En el cotejo ante el KVK Ninove, el mexicano estaba de regreso en las canchas luego de una lesión en la pelvis que lo mantuvo fuera un par de semanas. Su regreso fue de altibajos, pues lo hizo con gol, pero tuvo que salir del campo al inicio de la segunda mitad por sus dolencias.

Los estudios no muestran que la lesión del Chino sea una recaída de la pelvis. El Royal Sporting Club Anderlecht no dio detalles sobre el padecimiento que tiene el exjugador de los Pumas de la UNAM, pero sí dijeron que estará fuera de circulación en par de semanas.

El Chino es un jugador de llamados habituales a la Selección Mexicana, que ya tiene una serie de futbolistas lesionados, por lo que una baja más sería delicada. Sin embargo, parece ser que César Huerta no corre el riesgo de perderse la Copa del Mundo 2026.

El Chino volvió a meter gol. Fue ante el KVK Ninove por los 32avos de final de la Copa de Bélgica. El exjugador de Chivas no marcaba desde el 17 de agosto pasado, cuando entró de cambio y facturó en la victoria de 2-0 ante el FCV Dender EH en la Liga Belga. Desde entonces, el tricolor tuvo semanas complicadas.

¿Cuándo vuelve a jugar el Chino con el Anderletch?

Con el reciente comunicado de su equipo, el Chino Huerta se estaría perdiendo el siguiente juego de su escuadra, que es ante el KV Mechelen en la Belgian Pro League. El duelo es el sábado 1 de noviembre de 2025 a las 13:45 horas y es clave.

En la Liga de Bélgica el Anderlecht es quinto con 19 unidades y el Mechelen es cuarto con 20. De ganar, el Chino y sus compañeros podrían pasar incluso hasta la tercera posición, pues el Gent que es tercero tiene también 20 puntos.

El líder del campeonato es el Royale Union Saint-Gilloise, que tiene 29 unidades y en sus últimos cinco juegos tienen cuatro conquistas. Tienen tres puntos de ventaja sobre el segundo lugar, el Club Brujas.

