¡Histórico! Cam Little rompe el récord del gol de campo más largo en la NFL con 68 yardas, una jugada increíble de los Jaguars

Cam Little, de los Jaguars, anotó el gol de campo más largo de la NFL con 68 yardas

Una jornada histórica se vivió en la Semana 9 de la temporada 2025 de la NFL, pues Cam Little anotó el gol de campo más largo registrado con 68 yardas, una verdadera proeza para un pateador. El jugador lo consiguió en el juego entre Las Vegas Raiders y los Jacksonville Jaguars.

Corría el segundo cuarto del cotejo en la NFL, con los Jaguars abajo por seis puntos. Con cuatro segundos en el marcador Cam Little tomó vuelo y se preparó para su intento de 68 yardas. El jugador de 22 años de edad, nacido en Moore, Oklahoma, desató la locura de sus compañeros y de los aficionados.

Cam Little breaks the NFL's all-time record with a 68-yard field goal ‼️@cameronglittle | #JAXvsLV on FOX pic.twitter.com/EPQZa5RGpJ — Jacksonville Jaguars (@Jaguars) November 2, 2025

Cam Little rompió el récord de la leyenda Justin Tucker, cinco veces All-Pro, quien en 2021 completó un gol de campo de 66 yardas. Tucker formaba parte de los Ravens y llevó a su equipo a la victoria 10-17 ante los Detroit Lions en el Ford Field.

Otro de los goles de campo más largos de la historia de la NFL se consiguió en septiembre de 2025, cuando el pateador de los Dallas Cowboys, Brandon Aubrey hizo válido un intento de 64 yardas ante los Giants, que mandó el duelo a tiempos extra, en donde los Vaqueros ganaron.

aar