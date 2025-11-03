Muere Carlos Hurtado, uno de los personajes más polémicos en la historia del futbol mexicano, y así lo despiden

La muerte de Carlos Hurtado fue confirmada por personajes de la Liga MX

Falleció Carlos Hurtado, uno de los personajes más polémicos en la historia del futbol mexicano, un promotor influyente, quien según reportes perdió la vida la noche del domingo 2 de noviembre en la Ciudad de México.

Hurtado fue una figura polarizante en el futbol azteca. Por un lado, fue controversial al estar relacionado con el manejo de transferencias de jugadores, así como la influencia que ejercía sobre las directivas de varios equipos, incluso de llegó a decir que ponía y quitaba entrenadores. Del otro lado, ayudó a la llegada de talento extranjero a la liga. Se dice que en su momento manejó a más de 100 jugadores.

Murió uno de los promotores más importantes y polémicos del fútbol mexicano, Carlos Hurtado. Su influencia su clave en los años 80’s, 90’s y dos miles.

Llego a tener en su lista más de 100 jugadores.

Enigmático, casi no aparecía en los medios, pero movía los hilos de varios… — José Ramón Fernández (@joserra_espn) November 3, 2025

Apodado Sr. Miami, Hurtado tenía poder en las oficinas de equipos. Se dice que por 20 años manejó las llegadas de futbolistas. Una de sus conexiones más fuertes con el Cruz Azul, siendo responsable casi por el armado de la plantilla de La Máquina en algunos momentos, o eso se rumoró en el entorno del futbol tricolor.

Así despidieron a Carlos Hurtado

La noticia del fallecimiento de Carlos Hurtado no pasó desapercibida por el futbol mexicano. Diversas personalidades comentaron sobre su muerte. “Descanse en paz. Esta madrugada falleció Carlos Hurtado quien durante 20 años fue el promotor mas importante del fútbol mexicano”, dijo el periodista David Medrano.

Murió Carlos Hurtado, hombre de claroscuros, envolvente, conversador inagotable, culto, astuto, ambicioso, controlador, aficionado a los toros, íntimo amigo de José José. Figura muy influyente en la historia del futbol mexicano, monopolizó durante años la representación de… — Heriberto Murrieta (@Beto_Murrieta) November 3, 2025

“Murió uno de los promotores más importantes y polémicos del futbol mexicano, Carlos Hurtado. Su influencia su clave en los años 80’s, 90’s y dos miles. Llego a tener en su lista más de 100 jugadores. Enigmático, casi no aparecía en los medios, pero movía los hilos de varios Clubes mexicanos, directivos y hasta periodistas; contrataciones, estrategias, negociaciones, despidos. Su verdadero nombre era Carlos Martínez Hurtado, siempre omitió el apellido paterno”, dijo José Ramón Fernández.

Amigos del Fútbol ⚽️otra noticia triste para mi ⚽️me acabo de enterar que murió Carlos hurtado⚽️lo conocí a los 14 años ⚽️mi compañero de Golf descanse en paz 🙏cariño a su familia 🙏 pic.twitter.com/rDghYDJDTI — Carlos Reinoso V (@Carlos8Reinoso) November 3, 2025

“Amigos del futbol, otra noticia triste para mí. Me acabo de enterar que murió Carlos Hurtado. Lo conocí a los 14 años. mi compañero de Golf. Descanse en paz. Cariño a su familia”, comentó el exjugador Carlos Reinoso.

“Murió Carlos Hurtado, hombre de claroscuros, envolvente, conversador inagotable, culto, astuto, ambicioso, controlador, aficionado a los toros, íntimo amigo de José José. Figura muy influyente en la historia del futbol mexicano, monopolizó durante años la representación de jugadores y técnicos. Manejó clubes enteros”, indicó el periodista Heriberto Murrieta.

aar