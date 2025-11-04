México vs Países Bajos Mundial Femenil Sub-17: Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido de semifinales

La Selección Mexicana Femenil tiene una cita con el destino este miércoles 5 de noviembre, pues se enfrenta a su similar de Países Bajos en las semifinales de la Copa Mundial Sub-17 Femenil, buscando alcanzar la gran final del certamen que se realiza en Marruecos 2025.

El conjunto Tricolor viene de una peleada y sufrida victoria en penaltis en los cuartos de final. La figura del partido ante Italia fue Valentina Murrieta, quien detuvo dos penaltis en tiempo regular y uno más en la tanda final, que definió al equipo que avanzó a semis.

El paso de México en la Copa del Mundo Femenil Sub-17 Marruecos 2025 ha sido bueno. Fueron segundo lugar del Grupo B luego de perder 2-0 ante Corea del Norte, además de victorias por 1-0 ante Países Bajos y Camerún.

¿Dónde ver el México vs Países Bajos del Mundial Femenil Sub-17?

El partido de semifinales del Mundial Femenil Sub-17 entre México y Países Bajos, inicia este miércoles 5 de noviembre a las 13:00 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal de Canal 9. El cotejo se realiza en el Estadio Olímpico de Rabat, Marruecos.

Día: 5 noviembre

Hora: 13:00 horas, tiempo del centro de México

Transmisión: Canal 9, TUDN, VIX y gratis en FIFA Plus.

Estadio: Estadio Olímpico de Rabat

Posibles alineaciones del México vs Países Bajos

Países Bajos: Maren Groothoff, Aline Weerelts, Maud Thomassen, Kim Rietveld, Rosalie Renfurm, Tess Van der Vliet, Anne Gelevert, Kee Hubert, Liv Pennock, Lina Touzani, Aymee Altena.

México: Valentina Murrieta, Alexa Martínez, Berenice Ibarra, Mia Villalpando, Valeria Alvarado, Stella Barajas, Dafne Sánchez, Citlalli Reyes, Anaiya Miyazato, Ava Stack y Joselyn Solis.

¿Cuál es la otra semifinal del Mundial Femenil Sub-17?

#Sub17 Apunta la cita: Países Bajos en Semifinales 🔔✨



Vamos por la FINAL. 😎🔥#𝐄𝐥𝐌𝐨𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨𝐄𝐬𝐍𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐨 💚 pic.twitter.com/Zoukxctqf3 — Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) November 2, 2025

Además de México vs Países Bajos, la Copa del Mundo Femenil Sub-17 de Marruecos tiene otra semifinal de alto impacto. El rival de las mexicanas o neerlandesas saldrá del duelo entre Brasil y Corea del Norte.

Aunque puede que Corea del Norte no parezca un rival fuerte, la realidad es todo lo contrario. Las asiáticas con las actuales campeonas del torneo y ya fueron rival de México en la presente Copa del Mundo Femenil Sub-17 de Marruecos.

No hay duda que México deberá mejorar lo hecho ante Italia si quiere vencer a Países Bajos. En los cuartos de final la Selección Mexicana no falló ninguno de sus tiros. Pero la MVP del duelo fue Valentina Murrieta, quien con su ataja permitió que el Tricolor siga soñando con llegar a la final del certamen de la especialidad.

aar