Aston Villa suma tercer triunfo en la Europa League

Edson Álvarez se barre en el partido de ayer, del Fenerbache, en la Europa League. Empató a cero ante el Viktoria.

Aston Villa venció al club israelí Maccabi Tel Aviv por 2-0 en un partido de la Europa League jugado en medio de medidas reforzadas de seguridad, con más de 700 agentes de policía desplegados para enfrentar posibles protestas.

Morgan Rogers asistió a Ian Maatsen en el tiempo de descuento de la primera mitad para que el defensor anotara casi sin ángulo de tiro, y Villa duplicó la ventaja a los 60’ con un penalti ejecutado por Donyell Malen junto a la base del poste. Fue la tercera victoria de Villa en la competición.

El Tip: En Sevilla, Abde Ezzalzouli y Antony anotaron con cinco minutos de diferencia en la primera mitad y el Real Betis le propinó a Lyon su primera derrota, por 2-0.

El partido en Villa Park se convirtió en el centro de un debate político después de que se prohibió la asistencia de los aficionados del Maccabi, ya que la Policía de West Midlands consideró el encuentro de alto riesgo y citó casos de violencia y crímenes de odio que ocurrieron la temporada anterior, cuando el Maccabi Tel Aviv jugó contra el Ajax en Ámsterdam.

El veto provocó numerosas críticas, incluso del primer ministro británico, Keir Starmer, quien dijo que fue la decisión equivocada.

La policía había expresado preocupación por posibles enfrentamientos entre grupos propalestinos y proisraelíes, y seis personas fueron arrestadas antes del partido. Entre los detenidos estuvo un hombre de 21 años que fue arrestado por no cumplir con una orden de quitarse una máscara facial, mientras que un joven de 17 años fue detenido porque no se replegó, como se lo exigían las autoridades.

Alrededor de 200 manifestantes, incluidos miembros de la Campaña de Solidaridad con Palestina, se reunieron cerca de un parque infantil adyacente a la tribuna Trinity Road de Villa Park antes del partido.

Banderas palestinas y pancartas que exigían un boicot a Israel también fueron colocadas en el suelo junto a Trinity Road en medio de cánticos en favor de Gaza.

Los agentes de policía formaron brevemente un cordón para frenar una oleada de manifestantes después de que, supuestamente, un transeúnte agitó una bandera israelí.