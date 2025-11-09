Boca Juniors doblega a River Plate en La Bombonera para llevarse el superclásico argentino

Boca Juniors salió victorioso del superclásico argentino tras vencer a River Plate en La Bombonera por marcador de 2-0. Los Xeneizes tuvieron un mejor encuentro que Los Millonarios en casa y, con la ayuda de su gente, están a una jornada de llevarse el liderato del Grupo A del torneo Clausura y consiguieron su pase a la siguiente edición de la Copa Libertadores.

El conjunto dirigido por Claudio Ubeda tuvo casi todas las oportunidades de peligro en los 90 minutos; mientras que, fueron escasas las ocasiones en las que los pupilos de Marcelo Gallardo se acercaron al arco que defendía el examericanista Agustín Marchesín.

El compromiso comenzó desde antes que sonara el silbatazo inicial, pues la afición de Boca Juniors abarrotó las gradas del Estadio Alberto J. Armando para ver una edición más del superclásico argentino y, antes de que salieran los protagonistas a la cancha, comenzaron a hacerse presentes cantando y entonando las porras del club, además de mostrar tres impresionantes tifos en la salida de los jugadores.

¡ZEBALLOS HACE EXPLOTAR LA BOMBONERA! ⚽ 🔥



¡GOL DE BOCA JUNIORS EN LA ÚLTIMO JUGADA DEL PRIMER TIEMPO!

Los equipos tardaron un poco en abrir el marcador; fue hasta el tiempo de compensación del primer tiempo cuando apareció Exequiel Zeballos para mandar a guardar la esférica y darle la ventaja a Boca Juniors en el cotejo.

El joven futbolista de 23 años recibió la pelota en campo rival, se quitó al único defensa de River Plate que tenía enfrente y sacó un disparo que terminó atajando Franco Armani, pero el rebote le volvió a quedar a él y no desaprovechó la oportunidad para abrir el tablero.

Culminó la primera parte y el equipo local se llevó la ventaja por la mínima diferencia, además de que Marcos Acuña vio la tarjeta amarilla antes de irse a los vestidores por reclamarle al árbitro en cuanto sonó su silbato.

El conjunto bostero terminó con una racha de dos partidos sin conocer la victoria ante su acérrimo rival, pues en los últimos dos encuentros el conjunto Millonario se llevó la victoria por marcadores de 1-0 y 2-1, ambas ocasiones en temporada regular.

El segundo gol para los locales llegó al minuto 47 de juego, cuando Exequiel Zeballos tomó la pelota desde el medio campo, encaró al lateral de River Plate y llegó hasta la línea de fondo, donde cedió la pelota a Miguel Merentiel y el delantero uruguayo solo tuvo que empujar la pelota para anotar su nombre en el marcador.

Minutos más tarde en el compromiso, Milton Giménez desaprovechó una oportunidad clara de gol, pues le pusieron la esférica con el arco abierto y el argentino terminó mandando por un costado la gran oportunidad de golear a River Plate.

El siguiente compromiso de Boca Juniors será ante el Tigre en la última jornada del torneo Clausura, mientras que River Plate se medirá ante Vélez Sarsfield para pelear por el quinto puesto de la tabla general.

