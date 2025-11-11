Con 475 goles, el AP25 es el torneo más productivo en 20 años

La fase regular del Torneo Apertura 2025 concluyó con 28 anotaciones, con lo que hubo un total de 475 goles durante las 17 jornadas, cifra que deriva en que este torneo sea el que más goles registra en las más recientes dos décadas en la Liga MX.

Este certamen se quedó a solamente cuatro tantos de empatar las 479 dianas que se marcaron en el Apertura 2005, para convertirse así en la temporada con más dianas desde aquella campaña que concluyó con la coronación del Toluca a costa del Monterrey.

Fueron precisamente los Diablos Rojos los que más goles hicieron en la fase regular del Apertura 2025 con 43, lo que se refleja en el liderato que consiguieron un semestre después de haberse coronado, y ahora van en busca del bicampeonato de la mano de Antonio Mohamed en el banquillo.

El actual torneo superó por 38 anotaciones las que hubo en el anterior Clausura 2025, un dato que refleja la espectacularidad en la Liga MX en la segunda parte del año. Los otros clubes que más anotaciones lograron a lo largo de las 17 fechas fueron Tigres, América y Monterrey, los de la UANL con 35, mientras que Águilas y Rayados empataron con 33.

Chivas fue el que menos tantos registró de los seis clasificados de manera directa a la Liguilla del Apertura 2025 con 29, 12 de los cuales fueron de Armando González, quien compartió el liderato de goleo con Paulinho (Toluca) y João Pedro (Atlético de San Luis).

El juego con más goles en la última jornada del campeonato fue la victoria de Chivas por 4-2 sobre el Monterrey en el Estadio AKRON, cotejo en el que el veterano Javier Chicharito Hernández habría hecho su último gol con el Rebaño, pues su contrato con la entidad vence al finalizar el actual torneo y rumores apuntan a que no renovará.

El certamen menos productivo en los últimos tres años ha sido el del Clausura 2022, en el que se registraron 385 dianas, siendo el único que no superó la barrera de las 400 anotaciones en ese periodo.

El actual Apertura 2025 vio la llegada de futbolistas de renombre, como el portero costarricense Keylor Navas (Pumas) y los delanteros Ángel Correa (Tigres), Allan Saint-Maximin (América) y Anthony Martial (Monterrey), que se sumaron a Sergio Ramos (Monterrey) y James Rodríguez (León), quienes arribaron a la Liga MX en el primer semestre del año, lo que le ha dado realce al balompié nacional y ha elevado el nivel y calidad del mismo.

Por otra parte, la Liga MX anunció los horarios para el play-in, que inicia el próximo 19 de noviembre en Tijuana con el duelo entre Xolos y Bravos, a las 21:00 horas del Centro de México.

Un día después, el Pachuca será local ante los Pumas (19:00 horas).

Lozano deja de ser DT del Pachuca

Pachuca anunció la salida del director técnico, Jaime Lozano, en plena Liguilla y a días de que el equipo mida fuerzas ante Pumas en uno de los partidos correspondientes al play-in del Apertura 2025 de la Liga MX, fase a la que los Tuzos accedieron tras acabar novenos luego de su derrota contra Santos en la Jornada 17.

“El Club Pachuca informa que, tras un diálogo abierto y en común acuerdo, Jaime Lozano y nuestra institución han decidido dar por concluida su etapa juntos”, se lee en una parte del comunicado emitido por los Tuzos.

Pese a que el Pachuca sigue con vida en el Apertura 2025, la directiva del club no quedó satisfecha con el desempeño de Jaime Lozano, quien sería reemplazado por el argentino Esteban Solari.

Por su parte, Pumas dio a conocer que José Juan Macías estará nueve meses fuera de las canchas, tras la lesión en la rodilla izquierda que sufrió en el duelo de la Jornada 17 contra Cruz Azul.

Con más goles ı Foto: Especial