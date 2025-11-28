Palmeiras vs Flamengo: Dónde ver EN VIVO y GRATIS desde México la final de la Copa Libertadores 2025

Palmeiras y Flamengo se enfrentan para definir al campeón de la Copa Libertadores 2025.

La hegemonía del futbol brasileño en el ámbito de clubes de Sudamérica tendrá su clímax este sábado 29 de noviembre, cuando Palmeiras y Flamengo disputen la final de la Copa Libertadores 2025, que coronará al séptimo campeón consecutivo del país amazónico.

El Estadio Monumental en Lima, Perú, será el escenario de la quinta definición en los últimos seis años entre equipos del Brasileirao, que llegarán a 25 títulos en el historial de la máxima competencia sudamericana e igualarán el registro de los conjuntos argentinos.

El ganador entre Palmeiras y Flamengo se convertirá en el primer equipo de su país en conseguir cuatro títulos de Copa Libertadores y dejar atrás a los otros tricampeones: los brasileños Sao Paulo, Santos y Gremio, además de Olimpia (Paraguay) y Nacional (Uruguay). Además, alcanzará a los argentinos River Plate y Estudiantes de La Plata. Por delante sólo quedarán Independiente (7), Boca Juniors (6) y Peñarol (5).

¿Dónde ver EN VIVO el Palmeiras vs Flamengo?

El partido entre Palmeiras y Flamengo en la final de la Copa Libertadores 2025 se jugará este sábado 29 de noviembre, en el Estadio Monumental de Lima, Perú. El balón comenzará a rodar en punto de las 15:00 horas del Centro de México y podrá seguirse en vivo a través de ESPN 2.

Fecha : Sábado 29 de noviembre

Hora : 15:00

Estadio : Monumental

Transmisión: ESPN 2

🔝🏆 ¡Para hacer memoria y recordar! Las finales de CONMEBOL #Libertadores desde el 2000 #GloriaEterna pic.twitter.com/5Ry2FgSth7 — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) November 29, 2025

Posibles alineaciones de Palmeiras y Flamengo

PALMEIRAS : Carlos Miguel; Murilo Cerqueira, Bruno Fuchs, Gustavo Gómez; Khellven, Allan Ellías, Andreas Pereira, Raphael Veiga, Joaquín Piquerez; Vitor Roque y José Manuel López.

FLAMENGO: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Danilo, Leo Pereira, Alex Sandro; Jorginho, Erick Pulgar; Giorgian De Arrascaeta, Jorge Carrascal, Everton y Bruno Henrique.

Palmeiras y Flamengo, los dos clubes más ricos de Sudamérica

Los finalistas de la edición 66 de la Copa Libertadores confirman el yugo de los cuadros brasileños, que han dominado la región en la última década gracias a su poderío económico.

De acuerdo con un balance de Transfermarkt, empresa que se especializa en tasar el valor de los futbolistas en el mercado, el duelo entre el Verdao y el Mengao enfrentará a las dos plantillas más valiosas de Sudamérica, con una cotización que supera los 470 millones de dólares.

Palmeiras, con 245 millones de dólares, lidera la clasificación de valor en la región. Entre sus figuras destaca el delantero Vitor Roque (que registra cuatro anotaciones en el certamen), quien llegó tras un breve paso por Barcelona y Betis tras un fichaje que superó los 23 millones de dólares. Andreas Pereira, exjugador de Fulham y Manchester United, ocupa la segunda posición con 18 millones de billetes verdes.

Flamengo hizo gala de sus arcas en el mercado de mitad de año al contratar desde el futbol europeo a Samuel Lino y Saúl Ñíguez (Atlético de Madrid), Jorge Carrascal (Dínamo de Moscú), Emerson Royal (AC Milan), Jorginho (Arsenal) y Carlos Alcaraz (Everton). Con estas contrataciones, los cariocas invirtieron cerca de 50 millones de dólares en 2025 y su valor de plantilla rosa los 230 mdd.

