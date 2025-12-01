Levrone y Duplantis, atletas del año

Sydney McLaughlin-Levrone y Armand “Mondo” Duplantis ganaron los títulos de Atleta del Año 2025.

El organismo internacional que rige el atletismo anunció a los ganadores el domingo en una ceremonia en Mónaco, donde McLaughlin-Levrone también ganó el premio de pista femenino y el poseedor del récord mundial de salto con pértiga, Duplantis, ganó el premio de eventos de campo masculino.

McLaughlin-Levrone ha estado invicta durante dos años tanto en los 400 metros como en los 400 metros con vallas, una prueba en la que lleva una racha de 24 victorias consecutivas.

Ganó los 400 en los campeonatos mundiales en Tokio, rompiendo un récord de campeonato de 42 años y estableciendo el segundo tiempo más rápido de la historia. Eso la convirtió en la primera atleta en ganar títulos mundiales tanto en los 400 como en los 400 metros con vallas.

“La culminación de la temporada en Tokio fue un momento realmente especial. Estoy muy agradecida por todos los que apoyaron, vieron, votaron y estuvieron allí durante todo este proceso. Para mí, 2025 fue un año de salir de la zona de confort y empujar los límites de lo que era mental y físicamente posible. Quiero seguir empujando los límites en 2026”, señaló McLaughlin-Levrone.

Duplantis estableció cuatro récords mundiales de salto con pértiga, cada uno por incrementos de un centímetro, y estuvo invicto en 16 competiciones en 2025, incluidos títulos mundiales.