Crystal Palace asciende al cuarto lugar

Chrisantus Uche del Crystal Palace celebra la victoria ante el Fulham, ayer.

El Crystal Palace subió al cuarto lugar en la Premier League con un tardío gol del defensa Marc para la victoria el domingo 2-1 en Fulham.

Guehi cabeceó el gol de la victoria tras un tiro de esquina a los 87 minutos y con lo que el Palace quedó colocado en los puestos de la Liga de Campeones. Palace superó a Everton y Chelsea y está a cuatro puntos del tercer lugar, Aston Villa.

Los visitantes abrieron el marcador con un gol de Eddie Nketiah tras 20 minutos antes de que Harry Wilson empatara para Fulham al 38.

TE RECOMENDAMOS: Sólo estuvo un año Sergio Ramos se va de México con mejores números que en el PSG

Fue la segunda victoria consecutiva para Palace y la segunda derrota para Fulham, que se mantuvo en el puesto 15.

La carrera por el título de la Premier se abrió el sábado después de que Aston Villa sorprendiera al Arsenal al anotar en el tiempo de descuento para ganar 2-1 y reduciendo la ventaja de los Gunners a sólo dos puntos después de que el Manchester City venciera 3-0 al Sunderland.

El Liverpool tropezó nuevamente en la defensa de su título y dejó escapar puntos ante Leeds.

Georginio Rutter anotó su primer gol de la temporada de la Liga Premier en el tiempo de descuento y Brighton rescató un empate 1-1 en casa contra West Ham.

Rutter encontró un hueco entre los defensores del West Ham United para empatar con un disparo a corta distancia en el primer minuto del tiempo añadido en la segunda mitad. El gol fue confirmado tras una revisión de video por una posible mano del jugador en la jugada previa.