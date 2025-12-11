Desde 2017 un club mexicano no perdía ante un brasileño

Flamengo fue contundente y venció 2-1 en el Derbi de las Américas al Cruz Azul, que quedó eliminado en la Copa Intercontinental y, de paso, se convirtió en la primera derrota de un equipo mexicano ante un representante brasileño. La última vez había sido en 2017, cuando Pachuca perdió ante Gremio en el Mundial de Clubes.

Desde aquel descalabro de los Tuzos, la Liga MX encadenó dos victorias contundentes ante equipos del Brasileirao. En el Mundial de Clubes 2020, los Tigres vencieron al Palmeiras en las semifinales con un gol de penalti de André-Pierre Gignac. Mientras tanto, el Pachuca venció el año pasado en la Copa Intercontinental al Botafogo por un marcador de 3-0.

El Dato: Pachuca sigue siendo el único equipo mexicano en llegar a la Copa Challenger. En la primera edición del torneo los Tuzos enfrentaron al Real Madrid en la final.

La buena racha de los cuadros aztecas se rompió por culpa del Flamengo, campeón de la Copa Libertadores, que se impuso con dos buenos goles del implacable delantero uruguayo Giorgian De Arrascaeta. Los celestes descontaron con Jorge Sánchez. Un fracaso para la gestión de Nicolás Larcamón, que se quedó con las manos vacías en todos los frentes.

Durante todo el semestre, La Máquina fue un club muy competitivo, pero en el cierre dejaron dudas. Fueron eliminados de la Liguilla de la Liga MX a manos de Tigres y ahora en la Copa Intercontinental de la FIFA. En un lapso de cuatro días, paso un grave error de Gonzalo Piovi, quien entregó el balón enaron de pelear por un doblete a consumar un torneo desastroso.

Al 14’, llegó la salida a Giorgian De Arrascaeta, quien eludió al portero Andrés Gudiño y puso el primero para el conjunto sudamericano. La anotación fue un gran regalo para el Fla, pues en líneas generales el club mexicano había sido mejor.

2 ediciones tiene la nueva Copa Intercontinental

La superioridad de La Máquina tardó en hacerse presente en el marcador. Instantes antes del medio tiempo, Jorge Sánchez (44′) anotó un golazo fuera del área para poner la igualdad y darle esperanza al equipo comandado por Nicolás Larcamón.

Un rebote en el área lanzó el balón por el aire cerca de la-0 para el media luna. El lateral midió el esférico y sacó una volea impresionante que fue imposible de atajar para el portero Agustín Rossi, quien se lanzó para hacer más espectacular la anotación.

El segundo tanto del Flamengo llegó al 71. El doblete de Giorgian De Arrascaeta se concretó con un sombrerito sobre Gudiño. Aunque Rotondi sacó el balón, el reloj del árbitro le marcó que el esférico había cruzado la línea de meta y se decretó la diana de los sudamericanos.

“Cruz Azul fue un gran rival, nos dificultó en el primer tiempo, tuvieron el tiempo del balón, pero en el segundo tiempo encontramos el juego, encontramos los espacios para poder jugar”, indicó el portero del Mengao, Agustín Rossi. “Lo que la gente quería era ganar hoy. Ahora a celebrar este título, el Derbi de las Américas. Tenemos la Copa Challenger adelante y ahora descansar y empezar a preparar el próximo juego”.

Con 20 minutos por delante en el reloj, el Cruz Azul tenía que remar contra corriente, como en la primera parte. Pero la diferencia fue que el Flamengo salió más metido en el juego; ya no estaban encerrados en su propio campo, empujaron la línea de presión y activaron a sus extremos en ataque.

Al 80, se dio la salida de Ignacio Rivero, el capitán e insignia del Cruz Azul, quien dejó el terreno de juego con la mirada caída, una representación del estado mental de toda La Máquina. Los jugadores cementeros se veían derrotados desde que cayó el segundo tanto de los rivales.

El tercer tanto del club de Río de Janeiro se veía más cerca que el empate de los de la Ciudad de México. Los pupilos de Nicolás Larcamón nunca se pudieron recuperar de la segunda diana del uruguayo Giorgian De Arrascaeta.