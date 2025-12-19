Escándalo de apuestas sacude al futbol mundial; las consecuencias son impresionantes y hay un mexicano involucrado

Football Australia ha vetado del deporte al exjugador de Western United, Riku Danzaki, por siete años y a los exjugadores de Macarthur FC, Clayton Lewis y Kearyn Baccus, por al menos cuatro años debido a delitos de apuestas amañadas en la A-League.

En agosto, el futbolista japonés Danzaki fue condenado y multado, junto con el jugador amateur Yuta Hirayama, por cometer fraude de apuestas con tarjetas de amonestación. Hirayama apostaba a que Danzaki recibiría deliberadamente tarjetas amarillas.

Danzaki y Hirayama fueron suspendidos por siete años, con efecto retroactivo al 1 de junio, cuando ambos recibieron suspensiones provisionales sin culpa, informó Football Australia el viernes.

Former Chelsea player Davila pleads guilty to yellow-card fixing scam in A-League



Former Chelsea midfielder Ulises Dávila has pleaded guilty to orchestrating a £100,000 yellow-card betting scam while playing for Macarthur FC in Australia’s A-League.



The 34-year-old, who never… pic.twitter.com/UYGBpfdC3w — Why It Is Trending (@trendingblog247) October 10, 2025

En septiembre, Baccus y Lewis recibieron órdenes de liberación condicional de dos años, similares a una fianza de buen comportamiento, y evitaron condenas tras declararse culpables de participar en conductas que corrompen el resultado de las apuestas de un evento.

El par de jugadores admitió haber recibido 10.000 dólares australianos (6 mil 600 dólares) cada uno por parte del excapitán del club, el mexicano Ulises Dávila, para recibir deliberadamente tarjetas amarillas en un partido en diciembre de 2023.

También se les exigió devolver el dinero que recibieron por obtener las tarjetas amarillas como multa. Dávila en octubre se declaró culpable de facilitar y participar en conductas que corrompen el resultado de las apuestas de un evento y está a la espera de sentencia. Football Australia dijo que los cuatro jugadores han aceptado sus respectivos castigos y no apelarán.

🚨 ¡CONFIRMADO! Ulises Dávila Acepta Culpa en Amaño de Partidos 🚨



¡Impacto total en el fútbol! 🤯 El mexicano Ulises Dávila se declaró culpable ante la justicia australiana por participar en un esquema de amaño de apuestas mientras jugaba para el Macarthur FC. 🇦🇺



Admitió haber… pic.twitter.com/VpQQzwjjgW — Adictos a la Premier Mx (@adictosala_p) October 10, 2025

Más escándalos de apuestas en el futbol

No es la primera vez que el mundo del futbol vive un escándalo de apuestas, pues recientemente uno de los casos más sonados es el de Sandro Tonali, quien fue uno de los protagonistas del mayor escándalo de apuestas del futbol italiano en los últimos años.

El caso salió a la luz en octubre de 2023, cuando se descubrió que el mediocampista había realizado apuestas en partidos mientras era jugador profesional. Las investigaciones revelaron que Tonali apostó en encuentros disputados en Italia durante su etapa en el AC Milan, e incluso en partidos de su propio equipo, aunque no se demostró que intentara influir en los resultados.

