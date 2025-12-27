Ravens derrota a Packers y mantiene vivas sus aspiraciones por clasificar a los playoffs de la NFL

Los Ravens se impusieron a los Packers en la Semana 17 de la NFL y siguen en la pelea por clasificar a los playoffs.

Los Baltimore Ravens derrotaron 41-24 a los Green Bay Packers en la Semana 17 de la NFL, y con el triunfo conseguido en Lambeau Field se mantienen en la pelea por clasificar a los playoffs, en los que los de Wisconsin ya estaban instalados desde el jueves gracias a la victoria de Vikings sobre Lions. Noche de ensueño para Derrick Henry, quien logró cuatro touchdowns para los de Maryland.

Baltimore se puso al frente en el primer cuarto con un touchdown de Derrick Henry, quien cerró una dominante serie por tierra, pero Green Bay empató pronto con un touchdown explosivo luego de que Malik Willis conectó un pase profundo al centro con Christian Watson para 39 yardas.

Zay Flowers makes it a two-score game!



BALvsGB on @peacock

Also streaming on @NFLPlus pic.twitter.com/dVbfSyv8MG — NFL (@NFL) December 28, 2025

Sin embargo, los Ravens recuperaron la ventaja en el comienzo del segundo cuarto con otro touchdown de Derrick Henry, quien empujó el ovoide una yarda en tercera oportunidad después de una serie terrestre en la yarda 6.

TE RECOMENDAMOS: Futbol americano Texans asegura su lugar en los playoffs de la NFL 2025 después de vencer a Chargers

La franquicia de Maryland sumó tres puntos más previo al descanso gracias a un gol de campo de 22 yardas de Tyler Loop en cuarta oportunidad desde la yarda 4.

Otro gol de campo, este de 34 yardas, también de Tyler Loop, aumentó la distancia en favor de los Ravens. Pero Malik Willis consiguió un touchdown por tierra antes del descanso para que los Packers se acercaran y se fueron con desventaja de seis puntos al medio tiempo.

FOUR TOUCHDOWNS. 216 RUSHING YARDS.



DERRICK HENRY IS UNBELIEVABLE.



BALvsGB on @peacock

Also streaming on @NFLPlus pic.twitter.com/goc78k7vtO — NFL (@NFL) December 28, 2025

Otro touchdown de Derrick Henry aumentó la diferencia en favor de Baltimore a 27-14 en ese momento. Pero Green Bay se metió a la pelea y se puso a tres puntos antes del fin del tercer cuarto, luego de un gol de campo de 24 yardas de Brandon McManus y un touchdown de Malik Willis.

Tyler Huntley conectó con Zay Flowers para que los Ravens lograran otro touchdown y pusieran nuevamente más tierra de por medio en los primeros momentos del último cuarto.

Derrick Henry aseguró el octavo triunfo de la campaña para Baltimore con su cuarto touchdown de la noche en Lambeau Field.

Próximos juegos de Packers y Ravens

Green Bay y Baltimore vuelven a jugar el próximo 4 de enero, cuando se realicen todos los partidos correspondientes a la Semana 18 de la NFL.

Los Packers visitan el U.S. Bank Stadium para medirse ante los Minnesota Vikings, mientras que los Ravens enfrentan a los Pittsburgh Steelers en el Acrisure Stadium.

EVG