¿Quiénes eran las dos personas que fallecieron en el accidente de Anthony Joshua?

El boxeador inglés Anthony Joshua se vio envuelto en un terrible accidente de carro en Nigeria, en donde él pudo salir vivo, pero lamentablemente dos de sus acompañantes, que también eran sus amigos, perdieron la vida.

Las dos personas que murieron eran sus amigos y parte de su equipo de trabajo; Latz y Sina. Reportes señalan que ambos estaban sentados en la parte delantera del carro al momento del accidente, lo que provocó su fallecimiento. AJ se encontraba en la parte trasera.

Se sabe que Sina era entrenador de fuerza y acondicionamiento físico de Anthony Joshua. Mientras que Latz era el entrenador personal del boxeador británico, quien fue llevado a un hospital para ser evaluado y conocer su estado de salud.

Autoridades explican el accidente de Anthony Joshua

Dos amigos de Anthony Joshua fallecieron en el accidente de carro donde el boxeador resultó herido ı Foto: Especial

El accidente de Anthony Joshua sucedió en Nigeria, en la autopista Lagos-Ibadan. Las autoridades nigerianas informaron que el carro en donde viajaba el peleador sufrió un pinchazo en una de las llantas, derivando en un choque fatal.

“El accidente ocurrió debido a un neumático reventado en el vehículo de AJ, lo que provocó que el conductor perdiera el control y el vehículo se desviara hacia un camión estacionado al costado de la carretera”, dijo el comisionado de policía del estado de Ogun, Lanre Ogunlowo, a ESPN.

La misma fuente reveló del fallecimiento de dos de los acompañantes de Joshua, quien fue trasladado a un hospital para su revisión.

“Por el momento, tengo conocimiento de dos fallecimientos y Anthony Joshua ha sido trasladado a un hospital, cuya ubicación no se ha revelado, para recibir atención médica. La comandancia emitirá un comunicado de prensa próximamente", dijo.

Dos amigos de Anthony Joshua fallecieron en el accidente de carro donde el boxeador resultó herido ı Foto: Especial

¿Cuándo fue la última pelea de Anthony Joshua?

La última pelea de Anthony Joshua fue el pasado 19 de diciembre, cuando se subió al cuadrilátero para una pelea profesional ante el youtuber reconvertido en boxeador Jake Paul. El combate fue uno de los más vistos en los últimos años.

El combate fue dentro de los pesos completos, aunque bastante disparejo, pues AJ, un boxeador de sangre pura, era mucho más grande y fuerte que Paul, quien terminó con la mandíbula rota. El creador de contenido necesito ser operado después de la pelea.

