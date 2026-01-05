Anuario: PSG, a un paso de dominar el mundo

En el 2023 el PSG dio, sin saberlo, el anuncio que cambiaría su historia para siempre. El acaudalado club francés decidió dar un nuevo bombazo, pero no en el campo, sino en el banquillo. Contrató al director técnico español Luis Enrique, quien en dos años les dio la primera Champions League de su historia y se firmó un 2025 inolvidable, pues ganaron un sextete, aunque tuvieron un pequeño contratiempo llamado Chelsea.

El timonel originario de Gijón probó varios sistemas, renovó la plantilla y apostó por la calidad más que por los nombres. El resultado no tardó en hacerse notar. En esta temporada Luis Enrique le dio al Paris Saint-Germain seis títulos: Liga, Copa, Supercopa de Francia, Supercopa de Europa, Champions League y Copa Intercontinental.

El Dato: Antes de Luis Enrique, el PSG llegó a la final de la Champions League en el 2020, pero perdió ante el Bayern Múnich.

Pudieron ser siete títulos en el 2025, pero los dirigidos por Luis Enrique perdieron la final del primer Mundial de Clubes ampliado ante el Chelsea. El club londinense fue una anomalía en aquel duelo por el título. Pocos les daban una oportunidad ante el que era el mejor equipo de Europa y del planeta.

Sin embargo, los Blues apelaron a su historia y una vez más ganaron un trofeo importante sin ser los favoritos, como pasó en las Champions League de las Temporadas 2011-2012 y 2020-2021, cuando vencieron al Bayern Múnich y al Manchester City, respectivamente.

En una campaña en la que el Paris Saint-Germain aplastó en cada categoría que compitió, desde el terreno colectivo hasta el individual, el resultado del Chelsea campeón del primer Mundial de Clubes de 32 equipos (y que se jugará ahora cada 4 años) no fue una noticia menor.

Con doblete de Cole Palmer y una diana más de João Pedro, El Orgullo de Londres levantó la copa en East Rutherford, Nueva Jersey, dejando en la lona a un desconocido PSG, que decepcionó a más de uno, pues luego de golear 5-0 al Inter de Milan en la final de la Champions Legua, parecía imbatible.

Luis Enrique cambió el paradigma llamado Paris Saint-Germain, un club que ha tenido varias transformaciones en su historia. En 2008 se salvó del descenso en Francia en la Jornada 37. Para el 2011 llegó el primer gran punto de inflexión, pues en junio de ese año la institución fue comprada por QSI, un fondo de inversión qatarí, que dio paso a su primera gran evolución.

Del 2011 al 2015 el club parisino, ahora con una casi inagotable capacidad financiera, se encargó de construir una nueva fama. Primero contrataron veteranos de gran calidad como Maxwell, Thiago Motta y Thiago Silva. Poco a poco llegaron estrellas mundiales como Zlatan Ibrahimović, David Beckham y Edinson Cavani. Del 2015 al 2023 siguieron por el mismo camino.

Pese a tener en su momento a cracks mundiales como Kylian Mbappé, Neymar y Lionel Messi, el equipo no podía dominar Europa como lo hacía a nivel local. Fue entonces que el PSG designó a Luis Enrique y le dio salida a estos tres monstruos del balón. La apuesta por un modelo de juego definido resultó todo un éxito.

El estratega español potenció a Ousmane Dembélé. Un habilidoso extremo desperdiciado en Barcelona, que en los brazos de Luis Enrique fue determinante en la Ligue 1 y la Champions, desencadenando en que El Mosquito ganara el Balón de Oro y The Best.

