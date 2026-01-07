Héctor Herrera deja Toluca con un mensaje demoledor y su nuevo hogar es perfecto para terminar su carrera

Fue un miércoles de despedidas en Toluca, pues el mediocampista mexicano Héctor Herrera anunció en sus redes sociales que deja a los Diablos Rojos, con lo que emprenderá un nuevo capitulo en su vida. HH se marcha de la institución escarlata luego de haber conseguido el bicampeonato de la Liga MX.

“Gracias Toluca por la oportunidad de regresar a jugar a mi país. Vivimos grandes momentos juntos. Y gracias a esta increíble afición que siempre me recibió y me trató como en casa”, fue el mensaje del jugador de 35 años de edad, quien llegó a los Diablos luego de su paso por el Houston Dynamo de la MLS.

“Que sigan disfrutando el bicampeonato y que lleguen más títulos. Me voy para enfrentar un nuevo reto en mi carrera, pero los llevare siempre en el corazón. Hasta pronto Diablos”, agregó HH, quien disputó 34 partidos, en donde tan solo anotó un gol y dio dos asistencias.

¿A dónde se marcha Héctor Herrera?

Luego de salir del Toluca, todo apunta que Héctor Herrera podría seguir su carrera en el club que lo vio nacer como profesional, los Tuzos del Pachuca, en donde se logró consolidar antes de dar el salto al balompié europeo en 2013.

Se incorporó al Porto, uno de los dos clubes más grandes de Portugal, en donde el mexicano se convirtió en titular e incluso llegó a ser capitán del equipo, ganando una Liga de Portugal y dos Supercopas. Durante varios años fue de los elementos aztecas con mayor relevancia internacional.

Después de varios años destacando en el mediocampo de los Dragones Azules, HH recibió la oportunidad de llegar a un equipo de mayor importancia en una liga de más nivel; el Atlético de Madrid. En 2019 se enfundó con la playera de los Colchoneros y ganó LaLiga, siendo un futbolista de rotación.

En 2022 el Zorro se movió a la Major League Soccer de Estados Unidos para jugar con el Houston Dynamo, en donde fue el jugador designado y capitán. Aunque ganó la US Open Cup 2023, su paso quedó manchado al ser expulsado por un escupitajo a un árbitro en un partido.

En enero de 2025 regresa a la Liga MX con el Toluca y todo apunta a que seguirá su carrera en el Pachuca, en donde podría pasar sus últimos años y cerrar su trayectoria en el equipo en donde empezó todo.

aar