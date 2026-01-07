Luka Doncic arremete contra un aficionado en pleno partido y lo llama “hijo de put...” (VIDEO)

Luka Doncic está siendo tendencia en redes sociales por el tremendo agarrón que tuvo con un aficionado de los New Orleans Pelicans durante el partido contra Los Ángeles Lakers, pues el jugador esloveno llamó “hijo de put...” al fanático que estaba gritándole al dorsal “77″ del equipo angelino.

En el video que circula en redes sociales se puede ver que los Lakers se encontraban al ataque en el partido cuando el aficionado en las gradas le gritó a Doncic “eres basura”. En ese momento LeBron James le hizo una pantalla a su compañero y el oriundo de Liubliana, Eslovenia, marcó un triple, se dio la vuelta y le dijo “¿Qué dijiste, hijo de put...? ¿Qué caraj... dijiste?”.

Después regresó a su lado de la duela y comenzó a festejar con LeBron James la tremenda anotación que realizó antes de arremeter contra el aficionado que comenzó a gritar desde las gradas.

Pelicans fan to Luka Doncic:



“You’re trash!”



Luka Doncic after hitting the three:



“What’d you say motherf**ker? What the f**k did you say?”pic.twitter.com/7DJVqKtj4D — Underdog NBA (@UnderdogNBA) January 7, 2026

Luka Doncic, el motor de Los Ángeles Lakers en la temporada

A pesar de no ser uno de los favoritos esta temporada en la NBA, Los Ángeles Lakers se mantienen en la pelea por un puesto en los playoffs gracias a las estupendas actuaciones de Luka Doncic en la duela, pues el esloveno tomó la batuta de líder tras la ausencia de LeBron James en algunos partidos por lesión.

El basquetbolista esloveno tiene una media de 33.5 puntos por encuentro en la temporada y en sus últimos cinco partidos con el conjunto angelino rebasó o llegó a la marca de las 30 unidades; el mejor fue ante los Memphis Grizzlies, encuentro en el que consiguió 36 puntos, nueve rebotes y ocho asistencias.

Mientras LeBron James solo ha jugado 18 partidos en lo que va de la temporada, Luka Doncic ha saltado a la duela en 28 ocasiones para buscar la victoria con los Lakers, logrando una marca de 23-11 en lo que va de la campaña de la NBA.

LUKA DONCIC JUST HIT AN IMPOSSIBLE SHOT THEN TALKED TRASH TO A PELICANS FAN COURTSIDE 🤣 pic.twitter.com/a0huC7vJ7m — Lakers All Day Everyday (@LADEig) January 7, 2026

Luka Doncic sigue peleando por su primer anillo de la NBA

Luka Doncic es uno de los mejores jugadores de la NBA y tuvo una gran historia con los Dallas Mavericks; aunque ahora juega con Los Ángeles Lakers, el jugador esloveno sigue con el mismo objetivo, ganar un anillo de la NBA en su carrera.

Doncic y los Mavs llegaron a las Finales de la NBA en 2024; sin embargo, cayeron derrotados a manos de los Boston Celtics y el basquetbolista de 26 años se quedó a las puertas de levantar el título de la liga de baloncesto de Estados Unidos.

Aunque parece difícil de conseguir con el equipo angelino por los tremendos equipos que hay como los Pistons, el Thunder y los Spurs, Luka Doncic y compañía se mantienen en la pelea por estar en los playoffs de la NBA y llegar a las Finales.

DCO