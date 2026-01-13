Fracasó en su último equipo y ahora Monterrey ya piensa en contratarlo; ya fue campeón de la Liga MX

El Torneo Clausura 2026 de la Liga MX no empezó de la mejor manera para Rayados del Monterrey. El equipo perdió ante el bicampeón Toluca y aunque es la primera jornada, las cosas no van del todo bien, pues el funcionamiento del equipo deja mucho que desear, lo que provocaría grandes cambios en el equipo, pues un nuevo DT llegaría a La Pandilla en lugar de Domènec Torrent.

Rayados es una de las plantillas más poderosas del futbol mexicano, con grandes estrellas, que no terminan por acoplarse entre ellas, lo que provoca malos resultados y a su vez una gran presión en el entrenador en turno, que justo ahora es el español Torrent, quien podría tener los días contados, pues su lugar lo podría ocupar nada menos que Miguel Herrera, quien a pesar de fracasar al mando de Costa Rica, es un DT probado y campeón de la Liga MX.

Domenec Torrent abandonará al Monterrey tras una temporada. ı Foto: Mexsport

De acuerdo con información de medios nacionales, la confianza que hay en Domènec Torrent se está agotando, lo que generaría que la directiva de Monterrey busque un nuevo rumbo en su proyecto. Con el torneo ya iniciado y la necesidad de tener un entrenador que conozca el futbol mexicano, una de las opciones viables es Miguel Herrera, quien ha dirigido a clubes como Atlante, Tijuana, América y hasta Tigres, siendo campeón con las Águilas. Además, el Piojo ya ha sido estratega de Rayados.

En 2004 el Guero Herrera tuvo su primera experiencia en La Pandilla. Logró hacer del equipo regio uno de los protagonistas y hasta los metió a dos finales de liga; el Apertura 2004 y Apertura 2005. Pero perdió en ambas posibilidades.

Miguel Herrera dejó de ser entrenador de Costa Rica tras no poder clasificar a los centroamericanos al Mundial 2026. ı Foto: Mexsport

Miguel Herrera fracasó en su último trabajo. El mexicano fue el seleccionador de Costa Rica en el proceso rumbo a la Copa del Mundo 2026. Pese a ser una de las escuadras más fuertes de la Concacaf, los ticos se quedaron eliminados del Mundial. El resultado más decepcionante en la historia del balompié costarricense y fue con el Piojo como estratega.

Luego de su duelo ante Toluca, el Monterrey tendrán actividad a mitad de semana, pues la segunda jornada del Torneo Clausura 2026 será la primera fecha doble del campeonato. Rayados visita el Estadio Victoria para medirse ante el Necaxa el martes 13 de enero. Un día después, los Diablos Rojos enfrentan a Santos en su primer duelo como locales en el Estadio Nemesio Díez.

aar