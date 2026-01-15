¿Dónde ver todos los partidos de la Jornada 3 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX EN VIVO y GRATIS en México?

El Torneo Clausura 2026 de la Liga MX sigue con la Jornada 3

El Torneo Clausura 2026 de la Liga MX sigue con la Jornada 3, la cual inicia este viernes con un duelo que promete acción dede los primeros momentos. Los equipos regresan rápidamente a la acción, enfrentándose y buscando puntos para escalar posiciones en la tabla general.

Los encuentros de esta jornada estarán disponibles a través de canales como Azteca 7, Canal 5 y transmisión online mediante diferentes plataformas. La tercera fecha del certamen arranca con el Mazatlán vs Monterrey, que se disputa en el Estadio El Encanto, que vive sus últimos momentos en Primera División, al menos con Los Cañoneros.

Simplemente espectacular lo de Keylor Navas… 👏🏼🇨🇷



El arquero costarricense vuelve a ser fundamental para la victoria de @PumasMX ante Tigres y gracias a tus votos él es el #TecateJugadorDelPartido. 🧤@CervezaTecate | #TecatePorTi pic.twitter.com/Ic14iHSi2H — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) January 15, 2026

¿Dónde ver todos los partidos de la Jornada 3 del Clausura 2026?

Mazatlán vs Monterrey- Viernes 16 de enero-21:00 horas-Azteca 7, FOX y FOX ONE

Necaxa vs Atlas-Sábado 17 de enero-17:00 horas-Claro Sports y VIX Premium

Chivas vs Querétaro-Sábado 17 de enero-17:00 horas-Prime Vide

Tigres vs Toluca-Sábado 17 de enero-19:00 horas-Azteca 7, FOX y FOX ONE

Tijuana vs Atl. San Luis-Sábado 17 de enero-21:05 horas-FOX en Tubi y FOX ONE

Cruz Azul vs Puebla-Sábado 17 de enero-21:05 horas-Canal 2, TUDN, VIX Premium y Canal de YouTube de Miguel Layún

Pumas vs León-Domingo 18 de enero-12:00 horas-Canal 2, TUDN, VIX Premium y Canal de YouTube de Miguel Layún

Santos vs Juárez-Domingo 18 de enero-17:00 horas-VIX Premium y Canal de YouTube de Miguel Layún

Pachuca vs América-Domingo 18 de enero-19:05 horas-FOX ONE

Toluca y Chivas, los líderes del torneo

Entrando a la Jornada 3 del Torneo Clausura 2026 los líderes de la Liga MX son Toluca y Chivas, los únicos dos equipos con pleno de victorias en lo que va del arranque del certamen. Los Diablos y el Rebaño llegan con seis unidades y esperan sumar tres más para mantener el paso perfecto.

Además, junto con los bicampeones y el chiverío, Pumas y Tijuana son los otros dos equipos invictos en el torneo, aunque a diferencia de los primeros dos sembrados ya tienen un empate. La Jauría y los de la UNAM intentarán hacerse fuertes en casa para no dejar escapar unidades y mantenerse en la parte alta de la clasificación.

¡Pitó la Maquinola en su nueva casa! 🏟️



El resumen de la victoria de @CruzAzul ante Atlas en el Cuauhtémoc está aquí. 🔥



Velo ya ➡️ https://t.co/EOW8U4kBsx pic.twitter.com/dNYsVhmMOb — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) January 15, 2026

Los partidos más atractivos de la tercera fecha del campeonato son la reedición de la final pasada; los Tigres reciben en el ‘Volcán’ al Toluca. Los de la UANL vienen de perder ante Pumas, mientras que los monarcas vencieron en casa a los Santos.

Otro duelo atractivo es el choque entre felinos en el Estadio Olímpico Universitario. El cuadro del Pedregal viene de sacar 3 puntos de oro ante Tigres. El conjunto comandado por Efraín Juárez va por su segundo triunfo del semestre ante León.

Y para cerrar la jornada está el Pachuca vs América, cotejo que puede definir cómo será el Clausura 2026 para las Águilas, que en sus primeros dos juegos solo ha sumado una unidad. El proyecto de André Jardine vive sus horas más obscuras y una derrota ante los Tuzos podría iniciar una crisis en Coapa.

