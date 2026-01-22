México sufre, pero vence a Panamá; Resumen y goles

La Selección Mexicana arrancó las acciones de cara a la Copa del Mundo 2026 con una deslucida victoria de 1-0, con autogol, ante su similar de Panamá, en duelo realizado en el Estadio Rommel Fernández, en la capital del país centroamericano. Con este juego el equipo de Javier Aguirre corta una racha de seis sin conocer la victoria.

Pese a jugar con dos carrileros muy abiertos, y que se sumaban constantemente al ataque (Brian González y Richard Ledezma), el Tricolor tuvo pocas aproximaciones de verdadero peligro. La generación de oportunidades sigue siendo un problema en el conjunto azteca.

¡Autogol de Panamá después de una gran jugada de la Hormiga y Gallardo! ⚽⚽⚽#FutConLaBanda pic.twitter.com/cQmlzQrJ54 — TUDN MEX (@TUDNMEX) January 23, 2026

Día de debuts en el Tricolor

Este juego fue de debuts en el Tricolor. Brian Gutiérrez, Richard Ledezma, Kevin Castañeda y Eduardo Águila se presentaron con la playera de la selección mayor.

Gutiérrez y Ledezma, ambos elementos del Guadalajara, se decidieron a jugar por México, luego de representar a Estados Unidos en categorías con límite de edad. Los jugadores mexicoamericanos dejaron una gran impresión y sin duda se podrían ganar un lugar en el Mundial.

Qué técnica de la Hormiga. Estuvo a centímetros de poner el primero pero Gunn hizo un atajadón 😮‍💨💥#FutConLaBanda pic.twitter.com/cB69MmTzNt — TUDN MEX (@TUDNMEX) January 23, 2026

Richard Ledezma se adueñó de la lateral derecha, una zona del campo que quedó desprotegida con la lesión de Rodrigo Huescas. El entrenador ha probado hasta con Israel Reyes, pero el futbolista de las Chivas puede que ya tenga amarrado su boleto.

Por su parte, Brian Gutiérrez también dio buenos momentos en el compromiso, aunque jugó en una zona del campo en donde no se para habitualmente en el Rebaño Sagrado. Pero su convocatoria al Mundial se ve más difícil porque en hay sobrepoblación de medios.

Una curiosidad es que México tuvo a tres jugadores con doble nacionalidad; Brian Gutiérrez, Richard Ledezma y Obed Vargas, quien incluso sigue jugando en la Major League Soccer (MLS) con el Seattle Sounders.

¡No me hagas esto, Berterameeee! Ledezma le puso un bombón y la mandó para afuera 😫😢#FutConLaBanda pic.twitter.com/OqJBwaFLNS — TUDN MEX (@TUDNMEX) January 23, 2026

México visita a Bolivia

El primer tiempo estuvo cargado de oportunidades para el equipo mexicano. Se tuvieron tres disparos, pero solo uno a puerta. A pesar de ello, el dominio fue claro para el Vasco Aguirre y sus pupilos.

Para este cotejo, y toda la convocatoria, se tenía contemplado a Gilberto Mora. El juvenil mediocampista de los Xolos de Tijuana se quedó en su club porque se detectaron molestias físicas, su lugar fue ocupado por Alexis Gutiérrez.

La Selección Mexicana de Javier Aguirre regresa a la acción este domingo a las 13:30 horas, tiempo del centro de México. La sede es Santa Cruz de la Sierra, en donde enfrentan a la local Bolivia. El horario se debe a que el estadio es viejo y no tiene alumbrado.

