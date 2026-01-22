¿Por qué no juega Luis Ángel Malagón ante Panamá? ¿Está lesionado?

La Selección Mexicana parece vivir un cambio en la titularidad de la portería, pues el portero del América, Luis Ángel Malagón, no jugará ante Panamá, dejando a Raúl Tala Rangel, de las Chivas, como el estelar y apunta a estar en la Copa del Mundo 2026 como el abridor.

En el inicio de la gestión de Javier Aguirre el portero titular era Luis Malagón, pero el portero americanista sufrió una baja de juego. Parece que a menos de seis meses del torneo de la FIFA, el Tala se está ganando la confianza del entrenador porque tiene mejor manejo con el juego de pies, algo en lo que Malagón flaquea mucho.

Tala, mejor que Malagón con el balón en los pies

En los últimos partidos de la Selección Mexicana el portero ha ganado notoriedad, no solo por sus atajadas, sino porque en momentos del juego los defensas se apoyan mucho con él, para sacar la pelota, pero no con balonazos, sino con criterio y construcción. El Tala Rangel, de la baraja de opciones, es quien mejor trato tiene con la redonda.

Desde sus partidos en el Guadalajara el portero tiene mucho contacto con el esférico, lo que le ha ayudado a ganarle la carrera a Malagón de cara al Mundial.

Sumado a que el meta de las Águilas no atraviesa su mejor momento, cuando le toca jugar con el balón en los pies transmite malas sensaciones, se siente peligro y desconfianza, optando por reventar la pelota. A diferencia de Rangel, quien se ha convertido en un experto en esta área.

En enero la Selección Mexicana tiene dos partidos, pues después de Panamá se miden a Bolivia, en donde Javier Aguirre puede ver ya sea a Luis Malagón o Carlos Acevedo, quien lleva un par de convocatorias siendo llamado como tercer portero y se mantiene en la órbita para colarse al Mundial, si es que el entrenador no tiene contemplado a Memo Ochoa en ese puesto.

