Broncos vuelve por Campeonato de Conferencia tras una década

Frank Crum (73), liniero ofensivo de los Broncos de Denver, celebra con sus compañeros de equipo después de un touchdown el sábado pasado.

La espera llegó a su fin. Los Broncos vuelven al Campeonato de Conferencia después de diez años de ausencia en el mismo, pues fue en el 2016 cuando el equipo de Denver se metió a la antesala del Super Bowl y de la mano de Peyton Manning consiguieron meterse a la gran final de la NFL para medirse ante las Carolina Panthers de Cam Newton.

Un dato curioso es que el equipo que enfrentó Denver en el partido por el título de la AFC en 2016 fueron los New England Patriots de Tom Brady y diez años después se vuelven a medir ante el conjunto de Nueva Inglaterra, aunque en esta ocasión con jóvenes en ambos equipos, Drake Maye y Bo Nix, aunque el mariscal de campo del conjunto de Sean Payton se perderá lo que resta de la temporada por una fractura en el tobillo, la cual sufrió en el encuentro ante los Buffalo Bills.

El Dato: El Levi’s Stadium, casa de los San Francisco 49ers, ubicado en Santa Clara, California, será el recinto que albergue el Super Bowl LX el próximo 8 de febrero.

Fue un 24 de enero del 2016 cuando dos de los mejores quarterbacks de la NFL en ese momento se midieron en la final de conferencia con Manning como el vencedor del partido por marcador de 20-18 sobre el equipo de Tom Brady que buscaba su quinto anillo dentro de la NFL, además de que ambas franquicias culminaron la temporada regular como los mejores en su división con marca de 12-4.

Este partido, el cual se llevará a cabo en el emparrillado del Empower Field at Mile High, enfrentará a los dos mejores equipos de la Conferencia Americana, ya que, a pesar del paso de los años, nuevamente se vuelven a medir en la antesala del Super Bowl y ambos terminaron con una marca de 14-3 en la temporada regular, siendo los dos mejores equipos de la Conferencia Americana.

Del lado de los Broncos, dejaron fuera de la campaña a los Buffalo Bills en la Ronda Divisional, su primer encuentro en los playoffs, pues evitaron la Ronda de Comodines por ser la mejor franquicia de la AFC, mientras que los Patriotas tuvieron que vencer a Los Ángeles Chargers y a los Houston Texans para poder meterse al Campeonato de Conferencia en busca de volver al Super Bowl.

3 Títulos de Super Bowl tiene Broncos

A pesar de ser los campeones de la NFL en 2016, los Denver Broncos no tuvieron a ninguno de sus integrantes como jugador de la semana o jugador del mes en toda la campaña, mientras que los Patriots sí presumieron este logro para Tom Brady en septiembre de ese año.

Por otro lado, este domingo también se define al campeón de la Conferencia Nacional, un encuentro que promete emociones desde el inicio, pues los Seattle Seahawks reciben a Los Ángeles Rams en la cancha del Lumen Field para definir al segundo invitado al Super Bowl LX.

El conjunto local llega como amplio favorito al ser el primer sembrado de la NFC y vencer a los San Francisco 49ers en la Ronda Divisional por marcador de 41-6. El conjunto de Seattle podría reencontrarse con los Patriots en el Súper Tazón, el equipo que en 2015 le arrebató la gloria a los Halcones Marinos en la final de la NFL.

El equipo de Nueva Inglaterra sabe lo que es ganarle el Super Bowl a los dos finalistas de la Conferencia Nacional, ya que en 2019 se midieron ante Los Ángeles Rams en el último partido de la temporada y terminaron venciendo al conjunto angelino por marcador de 13-3.

Ambos encuentros se llevarán a cabo el domingo 25 de enero; Broncos vs. Patriots arranca en punto de las 14:00 horas, tiempo del centro de México, y el Seahawks vs. Rams empieza a las 17:30 horas.

Por otra parte, Jesse Minter es el nuevo entrenador en jefe de los Ravens de Baltimore. El club contrató al coordinador defensivo de los Chargers de Los Ángeles. Jesse Minter reemplaza a John Harbaugh, quien fue despedido a principios de este mes después de 18 años cuando los Ravens no lograron clasificarse a los playoffs.

El coach fue entrevistado virtualmente por varios equipos, incluidos los Steelers de Pittsburgh, que también están buscando un entrenador en jefe.