Ruso Brailovsky rompe en llanto al recordar con emoción a André Marín (VIDEO)

El exfutbolista argentino Daniel el ‘Ruso’ Brailovsky llegó hasta las lágrimas al recordar al experiodista deportivo André Marín, a poco más de un año del reconocido exconductor del programa “La Última Palabra” de Fox Sports, y también exintegrante de TV Azteca.

El ‘Ruso’, quien se unió a las filas de FOX, recordó con cariño algunas de las experiencias y momentos que vivió al lado de André Marín, quien falleció el 16 de septiembre del 2024 mientras convalecía de un trasplante doble de pulmón originado por la bacteria Clostridium difficile.

“Lo extraño”, @RusoEl23 recordó con cariño a André Marín, un compañero de incontables viajes y experiencias inolvidables en la televisión. pic.twitter.com/32fIGEX6yq — FOX (@somos_FOX) January 23, 2026

“Fueron muchos años juntos. Un gran tipo que no merecía las cosas que hablaban de él, sobre todo cuando salió de TV Azteca. Un tipo derecho, un tipo fiel, un tipo noble que quería ganar siempre. Vivimos muchos momentos juntos, hicimos muchos viajes”, comentó el ‘Ruso’ Brailovsky acerca de su relación con André Marín.

Así fue la amistad entre el Ruso Brailovsky y André Marín

El ‘Ruso’ Brailovsky aseguró que no estuvo planeado el episodio de “La Última Palabra” en el que le dio una cachetada a André Marín, con quien tenía fuertes roces a causa del América.

“Que la gente entienda que en la tele no preparábamos nada. Él tenía un estilo y yo tenía otro; y entonces al aire nos matábamos, tan es así, que un día hasta me paré a pegarle un cachetazo, fue de verdad, no es que estaba preparado”, aseveró el exjugador del América.

Sin embargo, el ‘Ruso’ Brailovsky dejó en claro que fuera de las cámaras siempre tuvo una gran amistad con André Marín, a quien definió como una persona perfeccionista.

“Pero fuera del aire éramos realmente muy amigos y estábamos todo el día juntos y fue una gran pérdida, una gran pérdida para para el mundo del periodismo, porque era un tipo que se mataba por tener todo perfecto y desde el primer día hasta el último profesional, pero como como amigo era muy derecho”, sentenció el nuevo integrante de FOX.

¿Cuántos años tenía André Marín al momento de su muerte?

André Marín tenía 52 años de edad al momento de su fallecimiento el 16 de septiembre del 2024. El exreportero de TV Azteca tenía menos de un año de haberse unido a las filas de TUDN cuando ocurrió su deceso.

Los últimos años fueron muy complicados para André Marín, quien a inicios del 2022 reveló que le “explotó el estómago” por divertículos, un padecimiento que consta en la aparición de sacos que se inflaman en el tracto digestivo.

Su salud se vio muy deteriorada desde el 2019 luego de que se contagiara de una bacteria llamada Clostridium Difficile, la cual provoca pérdida de apetito, pérdida de peso, diarrea y fiebre.

EVG