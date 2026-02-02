Jiménez marca su gol 200 desde los 11 pasos

El lobo, en el momento exacto de su disparo, ayer, en Inglaterra.

El delantero mexicano Raúl Jiménez llegó a 200 goles en poco menos de 15 años de carrera con el tanto de penalti que convirtió en la derrota del Fulham por 3-2 a manos del Manchester United en la Jornada 24 de la Premier League.

El atacante hidalguense de 34 años alcanzó las dos centenas de tantos incluyendo los cinco clubes en los que ha militado y su andar con la Selección Mexicana. Raúl Jiménez consiguió 38 goles con las Águilas del América del 2011 al 2014. Sin embargo, el equipo con el que más dianas ha convertido es el Wolverhampton, con 57 entre el 2018 y el 2023.

El Dato: Raúl Jiménez jugó su primer partido en Europa con el Atlético de Madrid el 19 de agosto del 2014 en el empate 1-1 contra el Real Madrid en la ida de la Supercopa.

Con el Tricolor ha marcado 45 veces desde su primera convocatoria en el 2013. En Portugal con el Benfica hizo 31, con el Fulham acumula 27 y solamente registró uno con el Atlético de Madrid en el 2014, año en el que comenzó su aventura en el balompié de Europa.

El delantero Raúl Jiménez hizo el primer gol de su carrera el 30 de octubre del 2011 en la derrota del América por 3-2 ante el Puebla en el Estadio Azteca, en duelo de la Jornada 16 del Torneo Apertura de aquel año.

Eso no fue todo, pues el canterano americanista también se convirtió en el mejor cobrador de penaltis en la historia de la Premier League, al acertar 12 cobros en la misma cantidad de ejecuciones. Raúl Jiménez dejó atrás a Yaya Touré. El marfileño concretó los 11 penaltis que cobró durante su estadía en el máximo circuito del balompié inglés con el Manchester City.

Detrás de Raúl Jiménez y Yaya Touré se encuentra el búlgaro Dimitar Berbatov, quien acertó los nueve penaltis que cobró durante su etapa como jugador en la Premier League, donde precisamente una de las camisetas que defendió fue la del Fulham, aunque también formó parte del Tottenham y del Manchester United, y en este último club tuvo como compañero a Javier Hernández.

Cole Palmer, del Chelsea, y Bryan Mbeumo, del Manchester United, perdieron sus récords perfectos en ejecución de penaltis la campaña anterior. Palmer erró su decimotercer cobro y Mbeumo falló el undécimo.

Con su tanto en la derrota ante el Manchester United, el mexicano Raúl Jiménez llegó a siete goles con el Fulham en la Temporada 2025-2026, de los cuales seis han sido en la Premier League y uno en la Copa de la Liga.

El Lobo de Tepeji ha participado en 28 partidos con los Cottagers en la actual campaña en toda clase de competencias, en la que también registra tres asistencias.

La derrota frente al Manchester United fue la décima en la actual campaña en la Premier League para el Fulham, que se estancó con 34 unidades, cosecha con la que marcha en el octavo sitio de la clasificación, a tres puestos de competencias europeas.

Raúl Jiménez y compañía vuelven a las canchas el próximo sábado 7 de febrero, cuando sean locales en Craven Cottage ante el Everton en la Fecha 25 de Inglaterra. El Arsenal, que el sábado goleó 4-0 al Leeds United, lidera la clasificación con 53 puntos, seguido por el Manchester City y el Aston Villa, que suman 47 y 46 unidades, respectivamente.