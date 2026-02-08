Él es Elijah Arroyo, el mexicano que pasó de nadar en Cancún a ser campeón del Super Bowl 2026 con Seattle Seahawks

México estuvo bien representado en el Super Bowl 2026 con Elijah Arroyo, ala cerrada de los Seattle Seahawks que pasó de jugar con los Troyanos de Cancún a ser campeón de la NFL.

El ala cerrada cuenta con raíces mexicanas gracias a sus abuelos y a que vivió en México, específicamente en Cancún. Nacido en Orlando, Florida, Arroyo se fue a vivir al Caribe Mexicano a los siete años por el trabajo de sus papás.

Durante seis años Elijah Arroyo, jugó en Cancún, con los Troyanos. Después se mudó a Texas, en donde destacó hasta ganarse un llamado con los Hurricanes de la Universidad de Miami. En el Darft 2025 fue seleccionado en la segunda ronda por los Seahawks y un año después ya es campeón del Super Bowl.

Orgulloso de sus raíces tricolor, Arroyo celebró el título del Super Bowl con la bandera de México. El jugador portaba la playera y gorra de Seattle monarca de la NFL y a su vez sostuvo la bandera.

Seattle campeón del Super Bowl por segunda vez

LOS SEAHAWKS SON CAMPEONES DEL #SBLX 🔵🟢🏆



Seattle consigue su segundo anillo en San Francisco.#MundoNFL pic.twitter.com/ImPBLehKYp — Mundo NFL (@MundoNFL) February 9, 2026

Los Seattle Seahawks consiguieron su segundo trofeo Vince Lombardi luego de derrotar por marcador de 29-13 a los New England Patriots en el Super Bowl LX de la NFL, celebrado en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, donde la defensa de los Halcones Marinos estuvo implacable y asfixió a Drake Maye, quarterback de los Pats.

Pasaron 11 años para que los Halcones Marinos cobraran revancha de la derrota a manos de los Pats en el Super Bowl XLIX, cuando Tom Brady y compañía dejaron con las manos vacías a los entonces dirigidos por Pete Carroll. Sam Darnold, mariscal de campo de los de Washington, probó las mieles de la gloria tras su difícil paso por cuatro franquicias.

Por su parte, los New England Patriots se quedaron con 6 campeonatos de la NFL, empatados con los Steelers, como las franquicias más ganadoras. Los Pats llegaban con la oportunidad de ser el equipo más ganador, pero no compitieron.

aar