Filtran VIDEO de Mikel Arriola en el Super Bowl LX de la NFL entre Patriots y Seahawks

Nadie se quiere perder el Super Bowl LX de la NFL entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks, y uno de ellos es Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), fue captado en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, para disfrutar el partido que definirá al campeón de la liga.

En redes sociales circula un video en el que se ve al también presidente ejecutivo de la Liga MX en el estadio de los San Francisco 49ers. El dirigente fue captado con unos lentes de sol a su arribo al recinto que 10 años después recibe el partido más esperado de la NFL.

Mikel Arriola, Comisionado de la FMF, está presente en el Super Bowl 😱



¿Apoyará a Pats o a Seahawks? pic.twitter.com/yvLUvTZhdQ — Futbol Picante (@futpicante) February 8, 2026

Mikel Arriola es una de tantas personalidades ajenas a la NFL que están en el Super Bowl LX, en el que los New England Patriots y los Seattle Seahawks, campeones de la Conferencia Americana y Nacional, respectivamente, definen al monarca de la liga de futbol americano más importante del mundo.

EVG