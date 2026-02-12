Dónde ver EN VIVO Y GRATIS a Donovan Carrillo en la final de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Donovan Carrillo compite en la final de patinaje artístico de los Juegos Olímpicos Invierno 2026

El mexicano Donovan Carrillo regresa a la acción en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026. El atleta tricolor estará participando en la gran final del patinaje artístico, luego de ser uno de los mejores 24 participantes del programa corto.

Donovan Carrillo alcanzó la gran final olímpica por segunda vez en su trayectoria, siendo el primer patinador mexicano en estar dos veces en el programa libre. Un gran logro para un país con poca historia en deportes en hielo.

Donovan Carrillo, orgullo mexicano y latinoamericano 🇲🇽



El patinador salió en quinto lugar y sumó 75,56 unidades. Entre 29 atletas, pasarán a la final los mejores 24 competidores.



¡Muchísimo aliento en el Milano Ice Skating Arena! 👏#JuegosOlímpicos #MilanoCortina2026 pic.twitter.com/cpbKAGVLW7 — Los Juegos Olímpicos (@juegosolimpicos) February 10, 2026

El originario de Zapopan La ocasión anterior, en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022, terminó en el lugar 22 de la competencia, pero Milano-Cortina representa una nueva oportunidad para buscar seguir escribiendo historia.

¿Cuándo es la final olímpica de patinaje artístico de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026?

La final del patinaje artístico (programa libre) de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 se realiza este viernes 13 de febrero a las 12:00 horas, tiempo del centro de México y se podrá ver gratis y en vivo por el canal de YouTube de Claro Sports.

Donovan Carrillo llega a su segunda final de Olímpicos ı Foto: Especial

El panorama de la final de patinaje artístico

Donovan Carrillo calificó a la final de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 en el lugar 23 de 24 en el programa corto. Su puntuación fue de 75.56 unidades. Los jueces le descontaron un punto por una caída.

Estar en la final es un gran logro para Carrillo Suazo, quien entrena en Canadá buscando aprender de los mejores y elevar su nivel, lo cual en México lamentablemente no sucedería, pues el país está lejos de ser un referente en deportes invernales.

Luce complicado que Donovan Carrillo gane medallas, pues quedó lejos de las puntuaciones de los líderes. El mejor patinador del programa corto fue el estadounidense Ilia Malinin, quien sumó 108.16 unidades.

El segundo lugar de antes de la final fue Yuma Kagiyama con 103.07. Después del competidor de China viene el francés Adam Siao Him Fa, quien terminó con 102. 55.

