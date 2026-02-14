¿Gilberto Mora se pierde la Copa del Mundo 2026? El Loco Abreu da un mensaje que interesa a todo México

Cada vez falta menos para que se realice la Copa del Mundo 2026 y en la Selección Mexicana hay mucha incertidumbre sobre el estado físico de Gilberto Mora, quien de acuerdo con reportes tiene pubalgia y sigue con su proceso de recuperación.

Sobre el estado de salud del jugador habló Sebastián Abreu, técnico de los Xolos de Tijuana, quien reveló que lo importante es que Mora llegue bien al Mundial y pueda jugar con el Tricolor.

“De Gil Mora, los médicos ya mandaron el informe, sigue su proceso de recuperación y vamos a ir día a día hacia su evolución, hasta que entendamos con la parte médica de que ya puede sumarse a los entrenamientos, pero no hay fechas, acá lo importante es que Gil Mora llegue a la Copa del Mundo”, dijo El Loco Abreu.

TE RECOMENDAMOS: Futbol Mexicano Edson Álvarez se perdería la Copa del Mundo 2026 por estos dos motivos que prenden alarmas en la Selección Mexicana

La lesión ya le ha costado a Mora varios partidos de ausencia con los Xolos y con la Selección Mexicana. El mediocampista Mora había sido considerado para los partidos amistosos ante Panamá y Bolivia, pero al final fue reemplazado por Alexis Gutiérrez, del América, para no agravar su malestar.

Gilberto Mora es, sin duda, la más grande joya que tiene el futbol mexicano. La lesión frenó un poco su meteórico ascenso, pero eso no impide que se tengan grande planes para su futuro, como una venta al futbol europeo.

El mediocampista de Xolos tiene grandes oportunidades de irse a Europa y no solo eso, sino llegar a un equipo grande, pues así lo ha comentado su representante, Rafaela Pimenta, quien comentó que buscará venderlo lo más caro posible.

“Voy a hacer todo mi esfuerzo para venderlo muy caro. Me molesta mucho de por qué un jugador mexicano que juega en Brasil puede costar 80 millones, y cómo el mexicano en su país puede costar ocho”, señaló la agente en entrevista para Claro Sports.

Por ahora hay que esperar a que Gilberto Mora se recupere de su lesión y pueda jugar en la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026. Para que después del torneo de la FIFA pueda seguir su carrera en el máximo nivel competitivo.

“Los europeos quieren hacer creer a los mexicanos que no pueden tener este valor porque es conveniente para ellos. Voy a hacer todo mi esfuerzo para venderlo muy caro porque cuando es muy caro, es muy respetado”, agregó la representante de jugadores como Santiago Giménez y Erling Haaland en la actualidad, además de Pavel Nedved, Zlatan Ibrahimovic, Marco Verratti, entre otros.

aar