FIFA se pronuncia sobre la violencia a Vinícius Júnior y condena los supuestos insultos racistas de Gianluca Prestianni

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se pronunció sobre los supuestos insultos racistas de los que Vinícius Júnior habría sido víctima por parte de Gianluca Prestianni, delantero argentino del Benfica. El director del máximo ente rector aseguró que en el deporte no hay lugar para “cualquier forma de discriminación”.

FIFA President Gianni Infantino:



“I was shocked and saddened to see the incident of alleged racism towards Vinícius Júnior in the UEFA Champions League match between SL Benfica and Real Madrid CF.



There is absolutely no room for racism in our sport and in society – we need… — FIFA Media (@fifamedia) February 18, 2026

“Me sorprendió y me entristeció ver el incidente de presunto racismo hacia Vinícius Júnior en el partido de la UEFA Champions League entre el SL Benfica y el Real Madrid CF.No hay lugar para el racismo en nuestro deporte ni en la sociedad: necesitamos que todas las partes interesadas tomen medidas y exijan cuentas a los responsables”, empieza el mensaje de Infantino.

En el duelo entre Benfica y el Real Madrid en la Champions League, el delantero argentino de 20 años de edad habría llamado “mono” a Vini Jr. El seleccionado sudamericano se expone a una posible sanción de 10 partidos si se le declara culpable de abuso racial en el código disciplinario de la UEFA.

“En la FIFA, a través de la Acción Global Contra el Racismo y el Panel de Voz de los Jugadores, nos comprometemos a garantizar que jugadores, árbitros y aficionados sean respetados y protegidos, y a que se tomen las medidas adecuadas cuando ocurran incidentes”, comentó.

Viendo el historial de Prestianni cada día tengo más claro que Vinicius no ha mentido.



pic.twitter.com/a3iIrhGho3 — LaVozGalactica (@Lavozgalactica) February 18, 2026

El partido de repechaje de la Champions en el Estadio da Luz de Benfica se detuvo durante casi 10 minutos, pues el árbitro activó el protocolo antirracismo.

“Felicito al árbitro François Letexier por activar el protocolo antirracismo al usar el gesto del brazo para detener el partido y abordar la situación”, explicó.

Para terminar, el comunicado de Gianni Infantino reitera que en el deporte no debe existir ningún tipo de discriminación.

“La FIFA y el futbol muestran plena solidaridad con las víctimas del racismo y cualquier forma de discriminación. Siempre lo repetiré: ¡No al racismo! ¡No a cualquier forma de discriminación!“, indicó.

aar