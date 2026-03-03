Barcelona no remonta un 4-0 desde hace nueve años

El Barcelona recibe este martes al Atlético de Madrid con una desventaja de 4-0 en la semifinal de vuelta de la Copa del Rey, por lo que debe apelar a una hazaña de dimensiones históricas como la que logró en la Champions League de la Temporada 2016-2017 contra el PSG.

En aquella ocasión, el equipo blaugrana se impuso 6-1 al cuadro francés en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa en el Estadio Camp Nou, sede del cotejo de este 3 de marzo contra la escuadra colchonera.

El Dato: El Barcelona es el máximo ganador de la Copa del Rey con 32 trofeos, seguido por el Athletic de Bilbao, que se ha coronado en 24 ocasiones en esta competencia.

Con el alemán Hansi Flick en el timón, el Barça ha ganado siete juegos por una diferencia de cinco o más anotaciones, lo que necesita conseguir ante el Atlético de Madrid en este encuentro si no quiere pasar por los tiempos extra.

Una buena noticia para el Barcelona es que no es eliminado por los rojiblancos en Copa del Rey desde la Temporada 1999-2000, cuando los de la capital española se impusieron por un categórico global de 6-0 precisamente en la ronda de semifinales.

Los culés vienen de hacer cuatro goles luego de que el fin de semana vencieron 4-1 al Villarreal en actividad de la Jornada 26 de LaLiga, cotejo en el que Lamine Yamal consiguió un hat-trick.

43 finales de Copa del Rey ha disputado el Barcelona

Por su parte, el Atlético de Madrid derrotó a domicilio y por la mínima diferencia al Real Oviedo para seguir en el tercer puesto de la clasificación en España con 51 puntos, a 13 de distancia del líder Barcelona y a nueve del Real Madrid.

Antoine Griezmann, Ademla Lookman, Julián Álvarez y un tanto en propia puerta de Eric García dieron forma al aplastante 4-0 que los dirigidos por el argentino Diego Simeone le propinaron al Barça en la ida de semifinales de Copa del Rey.

Si los dirigidos por Hansi Flick ganan 4-0, el partido de este martes en el Camp Nou se irá al alargue. La última vez que los blaugranas vencieron por una diferencia de cuatro o más anotaciones como locales a los rojiblancos en casa fue el 24 de septiembre del 2011 en la Jornada 6 de LaLiga de la Temporada 2011-2012. El Cholo Simeone todavía no llegaba al banquillo de los de la capital española, lo cual ocurriría tres meses después de aquella goleada.

El Barcelona es el actual campeón de la Copa del Rey luego de que el año pasado alzó el trofeo al imponerse al Real Madrid en la final. Por su parte, el Atlético busca llegar al duelo definitivo de este torneo por primera vez desde la Campaña 2012-2013, cuando se coronó tras derrotar 2-1 en tiempo extra al Real Madrid.

A pesar del complicado panorama, Hansi Flick confía en la calidad de sus dirigidos, por lo que espera que haga un juego inteligente y perfecto para remontar y lograr la hazaña ante los colchoneros.

“Vamos cuatro goles por debajo y tenemos que hacer posible lo imposible. Este es nuestro objetivo. Es importante mantener la portería a cero, pero debemos creer en nuestra fuerza y en que podemos lograrlo, siempre hay que creer. En cada parte necesitamos marcar dos goles”, aseveró el timonel alemán.

El otro finalista saldrá de la serie entre Real Sociedad y Athletic de Bilbao, que mañana se enfrentan en el Reale Arena, donde los donostiarras intentarán aprovechar su localía para conservar el 1-0 que obtuvieron en la ida celebrada en la casa de los Leones, que en LaLiga marchan en el noveno puesto con 35 puntos.