Lesión pone en duda a CR7 para juego vs. México

Cristiano Ronaldo se duele tras sufrir una lesión en el duelo entre Al-Nassr y Al-Najma el pasado 25 de febrero.

Una lesión en el tendón de la corva pondría en riesgo la participación de Cristiano Ronaldo en el partido amistoso entre México y Portugal, a celebrarse el próximo 28 de marzo en la reapertura del legendario e histórico Estadio Azteca.

El Al-Nassr, club en el que milita desde finales del 2022, informó que el veterano delantero lusitano se encuentra en observación y su evolución va día a día, por lo que no se tiene un estimado de cuándo podrá regresar a la acción.

“A Cristiano Ronaldo se le ha diagnosticado una lesión en el tendón de la corva después del último partido contra Al Fayha. Comenzó un programa de rehabilitación y estará bajo evaluación diaria”, informó el equipo de Arabia Saudita.

TE RECOMENDAMOS: Atlético de Madrid es finalista Barcelona se queda a un gol del milagro en Copa

El Tip: Cristiano Ronaldo ha jugado solamente una vez contra México, en el empate 2-2 de la fase de grupos de la Copa Confederaciones de Rusia 2017.

Con este panorama no se sabe si El Comandante estará disponible para el duelo del 28 de marzo entre la Selección Mexicana y Portugal, que se enfrentan para abrir el remodelado Estadio Azteca, que es la sede inaugural de la Copa del Mundo 2026.

Cristiano Ronaldo registra 22 goles en 26 partidos disputados en la actual campaña con el Al-Nassr. También registra cuatro asistencias en lo que va de la Temporada 2025-2026.

El experimentado delantero portugués se ha perdido 10 partidos del actual ciclo futbolístico con los Caballeros de Najd, que lideran la clasificación de la Saudi Pro League con una cosecha de 61 unidades en 24 jornadas, dos puntos más que el Al-Ahli, su más cercano perseguidor.

115 goles ha anotado Cristiano Ronaldo con el Al-Nassr

El siguiente compromiso del Al-Nassr está programado para el próximo sábado 7 de marzo en calidad de local contra el Neom Sports Club en la Jornada 25 de la liga de Arabia Saudita.

Por otra parte, corrió el rumor de que el goleador de 41 años de edad había salido de Arabia Saudita porque su jet privado voló hacia Madrid, debido a los ataques que sufrió la embajada norteamericana en Riad.

Medios reportan que la medida del Bicho fue para tener su aeronave fuera de la zona de peligro. Tras siete horas de vuelo el avión aterrizó en la capital de España.