¿Dónde ver todos los partidos de la Jornada 10 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX EN VIVO?

El Torneo Clausura 2026 de la Liga MX sigue su camino y entramos en la recta final. Este fin de semana de juega la Jornada 10 y los equipos buscarán sumar de tres puntos para mantenerse en la parte alta o entrar en zona de liguilla.
Entrando a la décima fecha del campeonato el líder es el Cruz Azul, que le quitó el invicto a las Chivas y ha encadenado una seguidilla de juegos sin derrota para sumar 22 puntos, pero no se pueden relajar.
El más cercano perseguidor de La Máquina es el bicampeón, los Diablos Rojos del Toluca, que tienen 21 unidades y están amenazando el liderato de los celestes. El Rebaño Sagrado ahora es tercero con 18 puntos.
Todos los partidos de la Jornada 10 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX EN VIVO
- Viernes 6 de marzo-Mazatlán vs León-19:00 horas-Canal 7, FOX ONE
- Viernes 6 de marzo-Necaxa vs Pumas-21:00 horas-Canal 7, Claro y VIX
- Sábado 7 de marzo-Querétaro vs América-17:00 horas-FOX ONE
- Sábado 7 de marzo-Cruz Azul vs Atl. San Luis-17:00 horas-Canal 5, TUDN, VIX y canal de YouTube de Miguel Layún
- Sábado 7 de marzo-Atlas vs Chivas-19:05 horas-Canal 5, TUDN, VIX y canal de YouTube de Miguel Layún
- Sábado 7 de marzo-Pachuca vs Puebla-19:06 horas-FOX ONE
- Sábado 7 de marzo-Tigres vs Monterrey-21:00 horas-Canal 7 y FOX ONE
- Domingo 8 de marzo-Toluca vs Juárez-17:00 horas-VIX
- Domingo 8 de marzo-Xolos vs Santos-21:06 horas-FOX ONE
Dos Clásicos en la Jornada 10 del Clausura 2026
En la Jornada 10 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX tendremos dos clásicos del futbol mexicano, que sin duda harán que los aficionados se mantengan pegados a la televisión.
El sábado 7 de marzo de juega el Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas, que chocan en el Estadio Jalisco y que llegan en diferentes escenarios, pues los rojinegros tienen dos victorias en sus últimos tres juegos y los rojiblancos tan solo dos derrotas.
Además es el Clásico Regio entre Tigres y Monterrey, que se enfrentan en El Volcán para conocer el manda más de la Sultana del Norte, un duelo regional que levanta pasiones en la ciudad regiomontana.
