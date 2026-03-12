México descarta riesgo de ataques durante Mundial de Futbol por conflicto en Medio Oriente

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que haya riesgo de algún ataque durante el Mundial de Futbol 2026 que recibirá México, a raíz del conflicto bélico en el que están involucrados Estados Unidos, Israel e Irán.

A pesar de ello, Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el país se encuentra preparado para atender cualquier situación.

“No, no consideramos ese riesgo. Digo, en todos los escenarios cualquier tipo de riesgo, lo presentó el general encargado de Seguridad para el Mundial, tanto los escenarios que están trabajando, llevamos más de un año para garantizar la seguridad”, declaró Claudia Sheinbaum Pardo este jueves en Palacio Nacional.

Claudia Sheinbaum Pardo remarcó que en las previsiones con las que se cuenta, el riesgo de que algún riesgo vinculado a Irán se registre es “muy bajo”, debido a que México no está involucrado con ninguno de los países en conflicto.

Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que el llamado de México es el de convocar a la paz y, bajo ese contexto, la ciudadanía está protegida.

“Pero un riesgo de algo que tuviera que ver con Irán se considera muy, muy, muy bajo en México. Porque México no está involucrado con ninguno de los dos países. Nosotros hemos manifestado todo el tiempo una posición de paz. Entonces, no en ese sentido pues es también la protección a la ciudadanía”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR