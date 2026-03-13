Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el evento Rey de Reyes de la Triple A y la WWE

Este sábado se llevará a cabo el evento Rey de Reyes de la Triple A.

Este sábado 14 de marzo la empresa Triple A organiza el evento Rey de Reyes, uno de los más esperados por parte de la afición al pancracio mexicano, pues reúne a las mejores estrellas y este año también veremos a los mejores luchadores de la World Wrestling Entertainment (WWE).

En esta ocasión, el enfrentamiento más esperado de Rey de Reyes es entre Dominik Mysterio y El Hijo del Vikingo, pues conforme pasa el tiempo, esta rivalidad va tomando fuerza y este fin de semana se medirán en el ring para disputar el cinturón del Megacampeonato de la Triple A.

Además de que tendremos la presencia de grandes luchadores como: El Grande Americano, Penta Zero Miedo, Psycho Clown y La Parka. De igual forma, se disputará el campeonato en parejas de Triple A entre Psycho Clown y Pagano contra The War Raiders.

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Prepárate para este sábado con el maratón de #AAAReyDeReyes con las luchas más épicas.



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Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el Rey de Reyes 2026

El Rey de Reyes 2026 se llevará a cabo este sábado, 14 de marzo del 2026, en el Estadio GNP de Puebla. El evento de la Triple A comenzará en punto de las 20:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de Fox One. También estará disponible en la página oficial de Facebook y Youtube de Triple A.

Fecha: sábado 14 de marzo del 2026

Hora: 20:00

Estadio: GNP Seguros de Puebla

Transmisión: Fox One, YouTube y Facebook

Dominik Mysterio está listo para #AAAReyDeReyes: EN VIVO desde Puebla



México 🇲🇽 y Centroamérica

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Esta es la cartelera de Rey de Reyes 2026

Todo está listo para que se lleve a cabo el Rey de Reyes 2026 en la ciudad de Puebla y la Triple A tiene confirmado cinco combates para la noche del evento. El único que está en incógnita es la pelea entre Lady Flammer contra una luchadora de la WWE por su título de Reina de Reinas, una rival que aún no se da a conocer.

Por otro lado, tendremos la disputa del título crucero de la empresa mexicana, que lo pelearán entre Laredo Kid, Dragon Lee, Jack Cartwheel y TJP, además del título de parejas entre Pagano y Psycho Clown contra The War Raiders, equipo conformado por Erik e Ivar.

La espada Rey de Reyes se luchará entre La Parka, los dos Grandes Americanos y Santos Escobar, y el evento estelar de la noche será la pelea por el Megacampeonato de la Triple A que se definirá entre Dominik Mysterio y El Hijo del Vikingo.

DCO