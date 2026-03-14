Aficionados del Real Oviedo arremeten contra Grupo Pachuca por los pésimos resultados del equipo en LaLiga (FOTOS)

Las lonas de los aficionados del Real Oviedo contra la directiva.

El Real Oviedo logró su ascenso a LaLiga de España después de 24 años de jugar en la Segunda División. Fue en el 2022 cuando Grupo Pachuca adquirió el 51 por ciento del equipo español y ayudó al equipo a regresar a la máxima categoría del balompié europeo.

Sin embargo, los resultados no han sido esperados por la afición y la directiva cambió de director técnico a mitad de temporada, poniendo a Guillermo Almada como el estratega del Real Oviedo; lamentablemente, el club español sigue en el último puesto de la tabla general.

Todo indica que, después de una campaña en LaLiga de España, el Oviedo volverá a la Segunda División, por lo que la afición salió a protestar en contra de Grupo Pachuca, pues para ellos la empresa dirigida por Jesús Martínez ve por sus propios intereses y no los del equipo.

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🇪🇸🇲🇽 Los hinchas del Real Oviedo dejaron banderas contra el Grupo Pachuca por toda la ciudad.



Grupo Pachuca adquirió el 51% del Real Oviedo en 2022.



La gente del Real Oviedo lleva tiempo protestando contra el grupo Pachuca por la gestión tanto social como deportiva del club. pic.twitter.com/B8534JpXno — 🥊𝕳 BARRAS DEL MUNDO ⚽🍺 (@Barras_LATAM) March 14, 2026

Real Oviedo necesita ganar sus últimos encuentros si quiere pelear por la permanencia

El Real Oviedo está en la vigésima posición de la tabla general de LaLiga de España con 21 puntos, cosecha de cuatro victorias, nueve empates y 15 derrotas, razón por la que son el peor equipo de la temporada y están cerca de descender a la Segunda División.

Si el conjunto dirigido por Guillermo Almada quiere mantenerse en el máximo circuito del balompié español, deberá ganar todos sus partidos restantes, pues quedan 10 encuentros en la campaña y están a cinco puntos de salir de la zona de descenso, pero también necesitan que el Mallorca y el Levante pierdan sus próximos cotejos.

En caso de seguir perdiendo en la temporada, las posibilidades de quedarse en LaLiga de España comenzarán a esfumarse; sin embargo, parece que el cambio comienza a hacerse, pues en la Jornada 28 derrotaron por la mínima al Valencia.

Grupo Pachuca también ha sufrido con el León en Liga MX

Como bien se sabe, Grupo Pachuca es dueño de dos equipos en la Liga MX, los Tuzos y el León, pero con los Panzas Verdes ha sido un tema bastante complicado en las últimas temporadas.

A pesar de que la empresa de Jesús Martínez ayudó a los del Bajío a volver a la Primera División de México, en las últimas campañas en León no ha figurado en el torneo local. De momento, se encuentran en la decimotercera posición de la competencia con 10 puntos, cosecha de tres victorias, un empate y cinco derrotas.

La multipropiedad del Grupo Pachuca generó la expulsión del León del primer Mundial de Clubes, pues existe una regla que dos equipos del mismo dueño no pueden participar en el nuevo certamen de la FIFA.

DCO