Esta es la millonada que se lleva el ganador del Clásico Mundial de Beisbol 2026

Venezuela y Estados Unidos fueron los equipos que avanzaron a la gran final del Clásico Mundial de Beisbol 2026, que entrega una bolsa millonaria, pues tan solo el ganador del torneo se lleva 2.5 millones de dólares.

Este año el certamen tuvo un incremento notable en sus premios económicos, pues fue casi dos veces más grande que en 2023, esto porque el organismo acordó un trato valorado en unos 100 millones de dólares por sus derechos de transmisión en Japón.

GENOOO!



Eugenio Suárez has Team Venezuela on the board 💪 pic.twitter.com/1RDLCG972G — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 17, 2026

De entrada todos los equipos participantes del Clásico Mundial obtienen 750 mil dólares. Aquellos que lleguen a cuartos de final suman un millón más. Los semifinalistas añaden 1 millón 125 mil dólares. Y los finalistas reciben también 1 millón 125 mil dólares. Y el ganador tiene un extra de 2.5 millones de dólares, según 365 Scores.

De esta manera es que la sumatoria total es de 6.75 millones de dólares para el equipo que sea campeón del Clásico Mundial de Beisbol 2026. De esta cifra el 50% es para la federación ganadora y el 50% restante para los jugadores.

MASON MILLER WINS THE BATTLE



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Así llegan Venezuela y Estados Unidos por el título del Clásico Mundial 2026

Tras estar a punto de quedar eliminado en la fase de grupos la semana pasada, Estados Unidos juega contra Venezuela por el campeonato del Clásico Mundial de Beisbol 2026, una final inédita.

Aaron Judge, Roman Anthony y Kyle Schwarber encabezan una alineación de Estados Unidos que busca conquistar el segundo título de los estadounidenses y el primero desde 2017. Venezuela, liderada por los All-Stars Ronald Acuña Jr., Maikel Garcia y Luis Arraez, busca su primer campeonato en la sexta edición de un evento que se inauguró en 2006.

¡CHAMO!



TEAM VENEZUELA IS HEADING TO THE WORLD BASEBALL CLASSIC FINAL 🇻🇪 pic.twitter.com/qATqnOZjf1 — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 17, 2026

Venezuela sorprendió a Japón, tricampeón, por 8-5, en su primera semifinal desde que perdió ante Corea del Sur en 2009. “Esta es la responsabilidad que asumo para darle alegría a mi país. Era el sueño que compartí con todos, estar en esta situación”, añadió el mánager Omar López.

Mark DeRosa dirige a Estados Unidos en el torneo por segunda vez, después de perder 3-2 ante Japón en la final de 2023, un partido que terminó de forma memorable con Shohei Ohtani ponchando a su entonces compañero de los Angels, Mike Trout. Los estadounidenses vencieron 2-1 a República Dominicana, con jonrones de Gunnar Henderson y Anthony, para avanzar al juego por el título.

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