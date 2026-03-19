“Es un sueño más en mi carrera”: Cynthia Flores sobre la primera función de Deadly Fight League

Peleadora, entrenadora e impulsora del talento joven, Cynthia Flores, la primera mexicana en firmar y participar en ONE Championship, dio un paso importante en su carrera al realizar con éxito la primera edición de su nueva liga de Muay Thai, Deadly Fight League, que debutó este 7 de marzo en el Centro Social y Deportivo Cinco de Mayo de Tlatelolco.

Cynthia Flores es, posiblemente, la peleadora de Muay Thai más famosa e importante en la historia de México y con la realización de Deadly Fight League cumple una nueva meta en su vida. En charla exclusiva con La Razón de México, la peleadora de ONE destacó que su idea es tratar a los peleadores amateur como le hubiera gustado que la trataran a ella, además de ser un semillero para las grandes promotoras nacionales.

“Le puse todo el corazón, todo el empeño para que saliera lo mejor posible. Mi enfoque es tratar a los peleadores como me hubiera gustado que me trataran cuando yo era amateur. Espero que les haya gustado le puse todo el empeño”, dijo Flores, quien ya venía planeando este evento, pero fue gracias a la ayuda de colaboradores que pudo ver la luz.

“Era un proyecto que quería llevar a cabo y con patrocinadores se pudo hacer. Es un sueño más en mi carrera. Superó mis expectativas. Los patrocinadores me ayudaron un montón y espero que de aquí salgan peleadores para las grandes ligas”, dijo.

El nombre de Deadly Fight League viene de su academia de Muay Thai, Deadly Fighters, que tuvo a varios peleadores participando en el primer evento. Uno de los más destacados y que se llevó el reconocimiento de la gente fue David Barbero Espinosa, quien ganó con una patada a la cabeza empezando el tercer asalto.

“Fue una locura esa patada. Sí estuvo muy loca (la pelea). Hay que reconocer que el otro peleador (Juan Gerardo Reyes) lo puso en aprietos cañón. Yo estaba preocupada, pero me sorprendió. Sacó la casta, sacó el trabajo y estoy muy feliz y orgullosa de mi alumno”, expresó Cynthia Flores sobre su pupilo.

Durante el combate de David Espinosa la peleadora no pudo ocultar su emoción. Estuvo siempre al filo del asiento, gritando, dando indicaciones y viviendo el combate de una manera diferente, pues en sus palabras, ser esquina la pone más nerviosa que cuando ella es la que está en el ring.

“Ser esquina es algo que me pone muy nerviosa, mucho más que cuando peleo, porque cuando peleas tienes la euforia de que te vas a aventar un tiro y estás consciente de eso. Pero de esquina son muchos nervios, pero feliz de ver el resultado. A seguir trabajando con ellos para que crezcan más”, comentó.

Para terminar, Cynthia Flores redondeó que le sorprendió la respuesta de la afición, que dio una gran entrada en el Centro Social y Deportivo Cinco de Mayo de Tlatelolco. Familias enteras, niños y muchos apasionados por el deporte apoyando a los nuevos talentos del Muay Thai en México.

“No me lo esperaba (la convocatoria). Conforme la gente se fue enterando el evento fue creciendo, la participación es increíble”, dijo Flores, quien agregó que ahora es su turno de prepararse para sus siguientes compromisos como peleadora, pero ya está pensando en la nueva entrega de Deadly Fight League. “Toca dedicarme a mi carrera y después, a finales de año, tendremos la otra parte”.

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