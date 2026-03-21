Serie de la Reina: Estos son los tres equipos que han sido campeones de la Liga Mexicana de Softbol

Sultanes Femenil derrotó 12-1 a Diablos Rojos Femenil en el Juego 4 para coronarse por primera vez en su historia en la Serie de la Reina y conseguir su primer título de la Liga Mexicana de Softbol (LMS), que ya suma a su tercera institución campeona en la historia.

Cabe recalcar que el conjunto de la Ciudad de México buscaba el bicampeonato de la liga, pero el equipo regiomontano evitó que eso ocurriera, sumándose a la lista de escuadras campeonas del torneo.

La LMS cerró su tercera campaña en su historia, torneo que poco a poco va tomando mayor popularidad entre la afición mexicana, pues en los últimos años la fanaticada al rey de los deportes ha incrementado en nuestro país.

¡Y arriba Monterrey y sus campeonas! 🏆 #EnMiSoftEra🥎🎀 pic.twitter.com/SxVpOEjw8Z — Liga Mexicana de Softbol (@LigaMexSoft) March 22, 2026

Estas son las tres franquicias campeonas de la Serie de la Reina

Con la victoria de Sultanes Femenil, la Liga Mexicana de Softbol ya suma tres equipos diferentes que han levantado el título de la Serie de la Reina, aunque el primer conjunto bicampeón aún no llega en la liga.

El primer conjunto en salir campeón fue Charros de Jalisco, que llevó el cetro a sus vitrinas en 2024; para el siguiente año, Diablos Rojos Femenil fue la institución campeona de la LMS y este año el conjunto de la Sultana del Norte se llevó la corona.

Para la próxima campaña, Sultanes Femenil tendrá la oportunidad de ser el primer conjunto bicampeón de la Liga Mexicana de Softbol, pero aún falta un año para que sea la edición 2027 de la Serie de la Reina.

¡OUT DE LA VICTORIA! 🏆✨



Payton Gottshall realiza el out 2️⃣1️⃣ por la vía del ponche y sella la victoria del campeonato. 👳🏼‍♀️🍫#EnMiSoftEra🥎🎀 pic.twitter.com/0gm2FXlqes — Liga Mexicana de Softbol (@LigaMexSoft) March 22, 2026

Estos son los equipos que participan en la Liga Mexicana de Softbol

La Liga Mexicana de Béisbol tomó la decisión de crear la Liga Mexicana de Softbol, admitiendo a los equipos que quisieran participar en la liga y esperando que en el futuro se sumen más instituciones al proyecto.

El torneo tuvo su primera edición en 2024 y en esta campaña participaron los Diablos del México Femenil, El Águila Softbol, Sultanes Femenil, Charros Softbol Femenil, Las Olmecas de Tabasco, Bravas de León, Naranjeros Softbol Femenil y Algodoneras del Unión Laguna.

De las ocho instituciones, tres han salido campeonas y el próximo año volverán a tener la oportunidad de pelear por el título de la Liga Mexicana de Softbol.

DCO