¿A qué hora ver EN VIVO y GRATIS en México a Checo Pérez en el Gran Premio de Japón de F1 2026?

Todo está listo para el Gran Premio de Japón de Fórmula 1 (F1), que será la última carrera de la categoría por cinco semanas debido a la guerra en Irán. El piloto mexicano Checo Pérez tendrá participación, a la espera de mejores sensaciones que en citas pasadas.

La F1 canceló las citas en Bahréin y Arabia Saudita por la guerra que Estados Unidos tiene con Irán. Después de Japón la próxima cita en la máxima categoría del deporte motor será hasta el 3 de mayo en Miami.

Scene from Suzuka ♾️ pic.twitter.com/jF0HjvMOVX — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) March 27, 2026

¿Dónde ver el GP de Japón de F1 con Checo Pérez?

El Gran Premio de Japón de F1 inicia este sábado a las 23: horas, tiempo del centro de México y la podrás ver en vivo por la señal de Sky Sports.

Standard duo behavior 😁 pic.twitter.com/cHfETUmtYg — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) March 27, 2026

Piastri, el más rápido en la 2ª práctica

Piastri fue el más rápido en la segunda sesión de entrenamientos del viernes para la carrera del domingo. Piastri marcó 1 minuto, 30,133 segundos. Le siguieron Antonelli y Russell, luego Norris, y los Ferrari de Leclerc y Hamilton completaron los seis primeros.

Los tiempos de la segunda sesión fueron mucho más rápidos que los de la sesión temprana, que lideró Russell. Alonso se perdió la sesión temprana, pero rodó en la segunda. Su tiempo y el de su compañero Stroll estuvieron entre los dos de los tres más lentos.

Informes en España señalaron que Alonso llegó tarde a Japón porque su pareja, Melissa Jiménez, dio a luz al primer hijo de la pareja. El equipo solo dijo que llegaba tarde por motivos personales.

That’s the final from FP2. Until tomorrow 🤝 pic.twitter.com/RZbfzxVy9C — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) March 27, 2026

Red Bull también sufre

Luego está Red Bull y el cuatro veces campeón Max Verstappen, quien tuvo que abandonar en China. Verstappen probablemente ha sido el más contundente al criticar la transformación radical de la F1 esta temporada, al calificarla de “carreras de yo-yo”, porque los principales pilotos se van al frente y con la misma rapidez pierden el liderato.

Ya está mirando hacia el parón de cinco semanas. “Solo tenemos que seguir trabajando, seguir intentando sacarle más rendimiento al auto”, comentó. “Quizá el pequeño descanso que tenemos ahora sea un buen momento para mirar atrás y analizar aún más cosas. Básicamente, intentar ser mejores en Miami”.

Verstappen echó a un periodista de una sesión de entrevistas el jueves, molesto por lo que se escribió sobre él la temporada pasada cuando no logró ganar su quinto título consecutivo de pilotos.

aar