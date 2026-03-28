Así se escuchó el Himno Nacional en el México vs Portugal en la reapertura del Estadio Azteca (VIDEO)

Los jugadores, cuerpo técnico y afición de México entonaron con emoción el Himno Nacional previo al cotejo ante Portugal.

El Himno Nacional de México se escuchó por todo lo alto en el Estadio Azteca en los momentos previos al México vs Portugal, partido amistoso que marcó la reapertura del Coloso de Santa Úrsula a 75 días del arranque del Mundial 2026.

Los 11 titulares de México, entre ellos Raúl ‘Tala’ Rangel y Raúl Jiménez, además del entrenador Javier Aguirre, entonaron con emoción el Himno Nacional los minutos previos al silbatazo inicial.

🚨 ¡Así suena el himno MÁS HERMOSO DEL MUNDO en el Estadio Banorte! 😍🇲🇽



🇲🇽 #ElMundialEsNuestro pic.twitter.com/y7u4l6zGYR — TUDN MEX (@TUDNMEX) March 29, 2026

La afición mexicana se entregó en las tribunas del Estadio Azteca mientras sonaba el Himno Nacional en el protocolo previo al silbatazo inicial del duelo de la Fecha FIFA entre el Tricolor y la Seleção das Quinas.

México vuelve al Estadio Azteca

La Selección Mexicana regresa al Estadio Azteca después de poco más de dos años de haber jugado por última vez en el histórico recinto.

México no disputaba un compromiso en el Coloso de Santa Úrsula desde el 21 de noviembre del 2023, cuando superó en tanda de penaltis a Honduras en la vuelta de cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf.

El Tricolor ganó aquel encuentro por marcador de 2-0, resultado con el que igualó 2-2 el global, con lo que forzó los tiempos extra y los penaltis, donde consiguió la victoria y de paso el boleto a la Copa América 2024.